Demon Slayer: l’opening della stagione 3 è stata criticata dai fan, così come leggiamo dalla fonte Kudasai, che ha riportato un articolo al riguardo presente sull portale giapponese Myjitsu.

Qui possiamo leggere che l’opening di Kimetsu no Yaiba, eseguita da MAN WITH A MISSION in collaborazione con Milet, non è stata accolta bene dai fan giapponesi. Questa è una delle poche critiche, se non l’unica al momento riguardante questa nuova stagione, data l’enorme accoglienza positiva in tutto il globo.

A partire dal lungometraggio uscito a febbraio 2023 anche in territorio nostrano, il pubblico era in trepidante attesa per questa nuova stagione, specie se andiamo a considerare gli ascolti della prémiere in territorio nipponico. Insieme a tutto questo è arrivata anche l’opening nuova, che come accennato non ha coinvolto il pubblico.

Sulla fonte possiamo leggere le seguenti motivazioni al riguardo: “Non amo particolarmente questa nuova sigla di apertura: quelle precedenti erano decisamente migliori e anche più adatte.”

“Sto provando a farmela piacere, ma proprio non ci riesco: è proprio noiosa.” “Nessuno ha notato che i MAN WITH A MISSION hanno un pessimo vocalist per questo franchise? La canzone non si adatta affatto a Kimetsu no Yaiba”. Il tutto si conclude con “fosse stato un anime sullo sport allo poteva andare bene”.

Dal 2019 “Gurenge” è stata la colonna portante dell’anime di Demon Slayer, quindi anche per questo il pubblico sta rifiutando questa nuova sigla d’apertura, al momento accolta negativamente nonostante la popolarità dell’anime, al momento uno dei più visti di sempre in Giappone.

L’ending, ovvero “Koikogare” è eseguita da MAN WITH A MISSION e Milet, ma questa è composta e prodotta da Yuki Kajiura. Quest’ultima è nota per aver lavorato ad altre serie di successo come “Homura”, “Akeboshi” e “Shirogane”. Voi cosa ne pensate di questo dibattito? Quale sigla amate maggiormente? Diteci la vostra al riguardo.

Fonte Kudasai