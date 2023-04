Mashle: Magic And Muscles, annunciata la rappresentazione in live action

Mashle: Magic And Muscles avrà un adattamento in live action, confermando l’ultimo periodo come uno dei più propensi per quanto riguarda questo genere di trasposizioni.

Dopo l’incredibile successo di manga e anime (quest’ultimo trasmesso in simulcast su Crunchyroll ndr), ecco che arriva la versione in “real life” cavalcando un periodo florido per il genere. Mash Burnedead arriva quindi nella vita reale, grazie al lavoro di Hajime Kōmoto.

L’opera debuttata nel 2020 si pone come una principale parodia di Harry Potter e One Punch Man, dove il protagonista dispone di una forza sovrumana all’interno di un mondo dominato dalla magia, cosa non appartenente al nostro protagonista, così come leggiamo dalla fonte Comic Book.

Con appena tre anni di serializzazione Mashle si sta avviando alla sua saga finale serializzata dalla celebre rivista Weekly Shonen Jump. In vista di questa conclusione è “intervenuto” l’anime a far da contrappeso, mentre per il live action dobbiamo accontentarci di una rappresentazione teatrale.

Mashle: Magic And Muscles arriverà in Giappone dal 4 al 7 luglio al Tokyo International Forum Hall C, con una rappresentazione successiva all’AiiA 2.5 Theater di Kobe.

Il cast vede l’attore Ryotaro Akazawa nei panni di Mash, mentre gli attori Hiroi Yuto, Ryoga Ishikawa, Takeshi James Yamada e Misato Kawauchi interpreteranno i suoi amici della Easton Magical Academy. Come per molte altre rappresentazioni teatrali di anime, non è stato reso noto se questi spettacoli arriveranno nel resto del mondo.

Mashle: Magic And Muscles, annunciata la rappresentazione in live action

Il poster in alto annuncia quanto detto antecedentemente all’interno dell’articolo. Ad accompagnare l’annuncio in questione troviamo il bellissimo poster dell’evento estivo: “Mashle – The Stage”, che adatterà appunto tale rappresentazione “live action” su un palco teatrale.

Questa sperimentazione potrebbe portare alla conferma o all’annuncio di un eventuale film o serie TV come fatto con One Piece, City Hunter e via discorrendo? La possibilità è sicuramente molto solida, e intanto nell’attesa, vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito.

Fonte Comic Book