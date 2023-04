Nicola Gargiulo 2023-04-25T09:00:39+02:00 Autori: Studio Gaga/Kentaro Miura Casa Editrice: Panini Comics/Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 5,20 Brossurato – B/N Data di pubblicazione: 23/03/2022

Duranki è l’ultima fatica di Kentaro Miura prima della sua scomparsa, realizzata in collaborazione con lo Studio Gaga, al momento trainante le redini del suo Berserk, in attesa di mostrare al pubblico la sua conclusione.

Quindi ci teniamo a dirvi fin da subito che Duranki ha solamente il soggetto e la sceneggiatura di Miura, mentre il resto è di Gaga appunto.

Né uomo, né dio; né maschio, né femmina. Ušumgal è solo, nello spazio tra il Cielo e la Terra. Armato del suo talento questo protagonista è pronto a cambiare il mondo, anche se per farlo dovrà attraversare numerose insidie, e sopportare la perdita e la distruzione.

Una trama sicuramente intrigante, Ispirata all’estetica degli antichi miti greci e mesopotamici, anche per quanto riguarda il lato artistico, molto “angelico” e “surreale” sotto tanti aspetti. Detto questo, la storia al momento non è serializzata da nessuna rivista, e lo Studio Gaga sembra averla definitivamente interrotta.

Infatti questo volume della Planet Manga racchiude i sette capitoli della storia, insieme a dei materiali inediti scritti dallo stesso Kentaro Miura, alle prese con una storia a tinte “Isekai”, dove un appassionato di storia viene catapultato all’interno di uno dei suoi mondi preferiti.

Visto che durante la scrittura di questa storia Miura si è reso conto dell’enorme presenza di Isekai, decise di chiudere il racconto, trasformandolo in un certo senso, in Duranki, anche se anche qui la storia cambiò quando il sensei Miura scoprì che doveva essere disegnato da Gaga e non da lui.

Duranki – Il “Canto del Cigno” di Kentaro Miura

Ušumgal è un personaggio complesso catapultato in un mondo apparentemente estraneo, vista la sua natura che scinde dalla realtà. Sulla trama e l’impostazione della storia c’è veramente poco da dire, se non per esaltare la qualità di quest’ultima.

Kentaro Miura è sempre stato un’artista capace di pescare ottime idee dal passato, rimescolandole e ampliandole in maniera personale e diversa, creando sempre e comunque qualcosa di originale, di unico. Anche se i capitoli sono pochi le premesse erano davvero ottime, e questo si nota fin dalle prime pagine.

Anche se solo la scrittura era di Miura, Studio Gaga ha cercato di portare a livello artistico l’eredità di Kentaro all’interno delle tavole di Duranki, che pongono allo spettatore le stesse vibrazione dell’autore, anche se nulla può essere paragonato all’apice di Miura con Berserk, sia per tratto che per impostazione delle tavole.

Un volume interessante, con una storia ispirata e dei disegni di qualità, che nonostante non proseguirà mai probabilmente, vi consigliamo vivamente di acquistare vista la mano di Kentaro Miura sempre visibile a ogni tavole, su ogni dialogo e su ogni vicenda.