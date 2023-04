One Piece: l’anime riutilizza le stesse scene in più episodi

Il manga di One Piece si trova nel suo arco narrativo finale e gli sviluppi delle vicende che ruotano attorno a Rufy sono decisamente esplosive. Ma oltre al manga c’è anche l’adattamento animato che sta adattando sul piccolo schermo le vicende di Wano. Questo arco narrativo ha debuttato con l’episodio nel 2019 con l’episodio 892 ed è la ventesima stagione. La saga di Wano riparte dal momento in cui Rufy e i suoi compagni riescono a fuggire dall’imperatrice Big Mom per riunirsi agli altri membri della ciurma nel Paese di Wa. Il loro importante obiettivo è quello di aiutare Momonosuke e i seguaci del defunto Oden, i Foderi Rossi, a riottenere la propria nazione caduta nelle mani di un altro dei quattro imperatori, Kaido.

Gli ultimi episodi dell’anime di One Piece sono riusciti a stupire tutti gli appassionati per via di una qualità mai vista nelle stagioni precedenti, dato che hanno portato il livello grafico su un livello completamente diverso. Tuttavia non mancano alcuni dettagli che fanno storcere il naso a molti fan della serie. Stiamo parlando delle cosiddette scene riciclate che compaiono spesso anche nella stagione di Wano. Sono quelle scene che l’anime tende a riutilizzare anche in situazioni diverse di più episodi.

L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’utente dasienn, che fa notare, mettendo a confronto episodi diversi, come Toei riutilizza le stesse scene. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

They thought we wouldn't notice 😶😶 This isn't the first time either💀💀💀 pic.twitter.com/YUIIrixiVd — dasien (@dasiennn) April 16, 2023

Come si può vedere, il primo caso di scena riciclata si può notare negli episodi 1018 e 1058 di One Piece. Il protagonista in questo caso è Zoro e la scena che lo ritrae, le movenze e anche le sequenze sono identiche in entrambi gli episodi. L’unico dettaglio a cambiare è che nell’episodio 1018 la parte superiore del corpo è coperta. In questa situazione Zoro comincia una lotta di tornado e fendenti contro Kaido, salvando il suo capitano dalle fauci del drago.

Lo stesso si può notare con Sanji, che combatte indossando le Raid Suit, una tuta speciale a memoria di forma utilizzate dalla famiglia Vinsmoke. Non sono specificati in questo caso gli episodi, ma è tutto sempre relativo alla saga di Wano. Le movenze e le sequenze sono esattamente le stesse, cambiano solo gli avversari. Nel primo caso affronta Page One, mentre nel secondo caso Arbel, meglio noto come King.