Mashle: Magic & Muscles, dopo il primo e scoppiettante episodio della trasposizione anime che aveva visto il protagonista entrare nella Easton Magic Academy, la serie ricalca ancora una volta Harry Potter, mostrando addirittura la sua versione de Il Calice di Fuoco.

Mash però non è come Harry, e fin da subito ha giocato di vantaggio su questo fronte, vista la sua smisurata potenza capace di tener testa quasi a tutti gli avversari.

Ovviamente non andiamo ad anticiparvi nulla nel dettaglio vista la puntata pubblicata su Crunchyroll, ma allo stesso tempo tramite Comic Book vi lasciamo delle foto pescate da Twitter, attestanti ancora una volta l’ispirazione dell’autore al magico mondo creato da Rowling.

Proprio come in Harry Potter e Il calice di fuoco il protagonista si ritrova bloccato in un labirinto, imbattendosi successivamente in una studentessa di nome Lemon Irvine. Mash cerca di darle una mano, prima di scoprire che quest’ultima è stata incaricata di fermalo, impedendogli di superare l’esame.

Mashle: Magic & Muscles, l’anime crea la sua versione de “Il Calice di Fuoco”

Mashle dopo gli eventi della prima puntata ha dovuto per forza iniziare a frequentare l’ Accademia di Magia di Easton, per apprendere le basi della magia in un mondo dove tutti la adoperano anche nelle più semplici azioni. Mash Burnedead è infatti un inetto sotto questo fronte, anche se possiede una forza sovraumana.

Questo dettaglio è volto a parodizzare quanto fatto da ONE con One Punch Man, dato che anche il protagonista di Mashle: Magic & Muscles possiede una potenza incredibile capace addirittura di bloccare, deviare e distruggere le magie, così come abbiamo visto anche nel primo episodio, dove il ragazzo ha fronteggiato e annullato Brad Coleman della Polizia magica.

Questa è solamente una delle chicche parodistiche presenti nell’anime, visto che quest’ultima è una parodia di Harry Potter oltre che di One Punch Man e tanti altri. I primi due episodi sono disponibili su Crunchyroll, intanto che vi invitiamo a leggere il nostro speciale sul primo episodio anime.

