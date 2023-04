Resident Evil: Death Island, il film in CGI uscirà a luglio nelle sale. La conferma arriva tramite gli account ufficiali del franchise, insieme a un video trailer che conferma tale data di uscita, accompagnata da un poster ufficiale. Così come leggiamo su ANN.

Sony Pictures Entertainment distribuisce il film, che racconta una storia contenente la maggior parte del franchise horror di Capcom. Infatti nel nuovo video sono confermati anche altri personaggi, oltre Leon e Chris.

Eiichirō Hasumi (Resident Evil: Infinite Darkness, live-action Assassination Classroom) dirige il film e Makoto Fukami (Psycho-Pass) scrive la sceneggiatura. Tra gli altri collaboratori annunciati figurano Rei Kondō (Resident Evil: Damnation), che si occuperà delle musiche del film, e il direttore della computer grafica Tomohiro Shimizu.

Il produttore di CAPCOM Hiroyuki Kobayashi (Resident Evil 4, Sengoku Basara) ha supervisionato il progetto. Il cast del doppiaggio inglese comprende Matthew Mercer nel ruolo di Leon S. Kennedy, Kevin Dorman nel ruolo di Chris Redfield ed Erin Cahill nel ruolo di Rebecca Chambers, così come potete ascoltare dal trailer in calce.

Il sempreverde Leon Kennedy in questo film è concentrato a liberare Antonio Taylor da alcuni rapitori, e proprio durante questa missione una donna intralcerà il suo obiettivo. Nel frattempo, l’agente della B.S.A.A. Chris Redfield sta indagando su un’epidemia di zombie a San Francisco, dove la causa scatenante non è ancora confermata.

L’unico cosa in comune delle vittime riguarda la loro visita recente all’Isola di Alcatraz. Seguendo tale pista Chris e la sua squadra si dirige proprio in quel luogo, dove affronteranno un nuovo orrore, una nuova minaccia. La trama sembra interessante, e come accennato il roster è davvero molto ampio.