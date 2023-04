Shibatarian è la nuova hit (hot) di Shonen Jump+ a quanto pare, leggibile anche sull’app MangaPlus gratuitamente e legalmente in lingua inglese. Quindi se l’idioma diverso non è un problema, fondatevi subito nella lettura, perché il successo di questo primo capitolo è davvero meritato.

L’era del digitale si sta espandendo e così come accennato in alcuni nostri articoli, l’intento di Shueisha è proprio quello di ampliare i suoi lettori digitali, fornendo a questi ultimi sempre nuove serie da cui attingere. I risultati non tardano ad arrivare e questo Shibatarian sembra donare il giusto tono ai piani di SJ+.

Durante una giornata di primavera il protagonista trova Shibata sepolto sotto un albero di sakura. I due divennero subito amici e dopo aver condiviso la loro passione per il cinema, i ragazzi decidono di girare e produrre un corto per il Festival Scolastico.

Quando il protagonista parla di Shibata ai suoi compagni di scuola però, non riceve risposte affermative, conducendo così alla conclusione unisona: il ragazzo probabilmente è visto solamente da lui, anche se nel primo capitolo non abbiamo ancora la situazione chiara.

Con il tempo il ragazzo scoprirà la natura di Shibata: tutto si trasformerà in Shibata. “Questa è una storia di, da e per Shibata. In programmazione in un cinema vicino a voi.” Chiude così la descrizione di MangaPlus.

Shibatarian: il primo capitolo è un successo su Shonen Jump+

Tramite @ShonenSalto abbiamo la possibilità di visionare le prime tre storie presenti su Shonen Jump+: “Il capitolo 1 di Shibatarian sta andando molto bene in J+.” In realtà diremo anche benissimo, visti i numeri ben visibili in calce: parliamo di 871.812 lettori in poco tempo. I dati sono aggiornati al momento in cui scriviamo.



Shibatarian chapter 1 doing really well in J+ pic.twitter.com/EK76h0jORu — Shonen Salto (@ShonenSalto) April 6, 2023

L’alone di mistero intorno a questa serie è alto, e pagina dopo pagina il lettore si trova davanti uno dei migliori primi capitoli del momento. Un manga promettente sotto tutti i fronti, con tutte le carte in regola per diventare una delle prossime hit della rivista nonché uno dei nuovi anime a cui il pubblico potrebbe appassionarsi. Cosa ne pensate?

Il nuovo capitolo è previsto per il 12 aprile sempre sulla piattaforma MangaPlus, comodamente scaricabile sul vostro Smartphone.

Fonte Twitter