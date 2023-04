Chainsaw Man: il manga rivela perché è impossibile eliminare il Diavolo Caduta

Chainsaw Man è caratterizzato da una serie di personaggi il più delle volte sanguinari e il manga ha confermato recentemente questo aspetto. Il nuovo capitolo del manga di Fujimoto, è tornato a puntare i riflettore sull’ultimo Diavolo introdotto, ossia il Diavolo Caduta. Questo personaggio è diventato centrale nel in poche settimane e con il presente articolo riportiamo la conferma di una terrificante verità sulla paura primordiale.

Fondamentalmente si tratta del fatto che questo Diavolo è praticamente immortale. Il capitolo 125 di Chainsaw Man fa luce su questa particolarità mostrando il Diavolo Caduta imbattersi in alcuni cacciatori. Questi provano a farlo saltare in aria con le pistole, ma senza successo. Lo stesso Diavolo commenta che tutto questo è imbarazzante e aggiunge che è impossibile ucciderlo con qualsiasi mezzo attualmente in possesso dell’umanità.

Con il proseguire dell’attacco, il nemico riesce a neutralizzare una serie di attacchi che dovrebbero arrecare seri danni. Nemmeno un attacco diretto dell’Uomo Motosega ha effetto. Sembra che il suo commento sull’essere immortale sia proprio vero, e questa situazione non può che creare preoccupazione. Per di più il commento contiene un minaccioso presagio.

È importante ricordare che il Diavolo Caduta dice che non esiste alcun mezzo posseduto dall’umanità che “attualmente” possa ucciderlo. Allo stesso tempo ciò significa che ci sono alcuni attacchi che potrebbero essere letali, ma non sono disponibili per l’umanità. Quindi si può pensare che solo un Diavolo specifico sia capace di uccidere la paura primordiale.

Nonostante questo, sembra sospetto dato che il Diavolo Guerra è scappato da nemico. Quindi alcuni fan stanno iniziando a ipotizzare che l’attacco necessario per uccidere il Diavolo Caduta sia quello che il Diavolo Motosega ha ingoiato in passato. Tra questi sono incluse le armi nucleari, quindi non resta che aspettare gli sviluppi e vedere se Denji risucirà a trovare un modo per fermare questo avversario pericoloso e inquietante.

Chainsaw Man è in corso dal 2018 ed è pubblicato in Italia da Planet Manga. Per quanto riguarda l’anime, MAPPA ha sviluppato la prima stagione che ha debuttato verso la fine del 2022.

