One-Punch Man: svelato il vincitore dello scontro tra Saitama e Tatsumaki

One-Punch Man dopo il lungo arco precedente che ha visto Saitama combattere contro Garou, è tornato con un nuovo avversario piuttosto forte. Stiamo parlando di Tatsumaki, una esper nonché eroina nell’Associazione degli Eroi.

Gli ultimi capitoli di One-Punch Man hanno visto i due personaggi coinvolti in un combattimento senza esclusione di colpi, ma soprattutto con un Saitama poco primeggiante.

Tuttavia con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare che il nuovo capitolo del manga scritto da ONE e disegnato da Yusuke Murata ha finalmente rivelato il vincitore di questo grande combattimento!

L’Associazione degli Eroi Association ha subito una serie di cambiamenti da quando l’Associazione dei Mostri ha suscitato forte scompiglio gettando il mondo nel caos. Quindi il nuovo arco della serie ha sancito l’avvio di una storia completamente nuova incentrata sul conflitto tra Tatsumaki e Fubuki. Naturalmente Saitama non poteva non rimanere coinvolto in questo.

Infatti il protagonista principale ha interferito con Tatsumaki, la quale inseguiva sua sorella. Di conseguenza questo ha sancito l’inizio della lotta tra Saitama e Tatsumaki. Ma la lotta si è evoluta in modo sorprendente poiché Saitama è riuscito a tenere il passo contro il potere travolgente del sensitivo.

Nonostante questo, Saitama vince anche questo avvincente scontro, dato che Tatsumaki raggiunge i suoi limiti come mostrato nel nuovo capitolo di One-Punch Man. Quindi Saitama ha approfittato di questa situazione vincendo questo scontro.

Il capitolo 180 di One-Punch Man prosegue la lotta tra Saitama e Tatsumaki. Ormai è chiaro che qualunque cosa l’esper lanci a Saitama, non subisce alcun danno reale. Tatsumaki capisce però di essersi spinta troppo oltre, raggiungendo i suoi limiti. Resta però stupita e anche divertita da questa lotta, in quanto c’è qualcuno che può resistere al suo potere per così tanto tempo. Tatsumaki capisce quindi che Blast non è l’unico che può tenerle testa.

Mentre Tatsumaki inizia a mostrare ulteriormente i segni di cedimento, Saitama le spiega come ha allontanato altre relazioni umane. Da questo momento Tatsumaki inizia ad avere una considerazione diversa di Saitama, equiparandolo a Blast e all’impatto che l’eroe ha avuto su di lei. Saitama completa Tatsumaki, tanto che alla fine ammette e giura di voler affrontare di nuovo Saitama per “testare” la sua forza.

Fonte – Comicbook