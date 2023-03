Tra le uscite Planet Manga del 30 marzo 2023 si segnalano Marmalade Boy Ultimate Deluxe Edition, nuova edizione riveduta e corretta dello shojo di culto, e il cofanetto che raccoglie l’intera di Ameba di Motoro Mase, autore anche di Demokratia e Ikigami, che torna con il primo volume.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 30 marzo 2023.

Le uscite Planet Manga del 30 marzo 2023

Sidooh 13

7,00 €

A morte l’invasore! Gentaro e Shotaro affilano le spade per portare a termine la loro vendetta, ma prima dovranno affrontare altre battaglie, superare nuove sfide e completare l’addestramento che li renderà degni di combattere nel nome del bushido, la “via del guerriero”.

I nostri protagonisti fanno anche la conoscenza di Shinsaku Takasugi, un giovane che condivide la loro avversione per la resa all’occidente del Giappone…

Amebe – Cofanetto

31,60 €

IL COFANETTO COMPLETO DELLA NUOVA SERIE DI MOTORO MASE, L’AUTORE DI IKIGAMI E DEMOKRATIA

Fra horror biotecnologico e critica sociale, ci viene raccontata una strana mutazione: in Giappone alcune persone sottoposte a un forte stress si trasformano in amebe umane.

Per quale motivo? Ma, soprattutto, si può fare qualcosa per guarirle?

Amebe 1

7,90 €

C’è chi, accumulando stress, si trasforma in un’ameba umana.

Qualcuno sopravvive, qualcuno muore.

La nuova opera di Motoro Mase indaga con accuratezza l’atteggiamento verso la vita di persone che si trovano a un passo dalla morte.

Amebe 2

7,90 €

Per un’ameba umana due sono i possibili esiti: il corpo si indurisce e muore, oppure lo stress si riduce e c’è una rigenerazione.

Il team di Misaki Tamaru farà del suo meglio per individuare la causa dello stress ed eliminarla.

Amebe 3

7,90 €

In varie zone del Giappone si comincia a notare un fenomeno nuovo: le amebe umane si scindono in due.

Qual è la causa di questa evoluzione della malattia?

È possibile individuare il meccanismo per cui ciò avviene?

Amebe 4

7,90 €

Ambientata in un Giappone distopico, la nuova opera di Motoro Mase ci mostra la società attuale.

Nello stupefacente volume conclusivo scopriamo l’origine delle amebe umane e il destino del team guidato da Misaki Tamaru.

Natsume degli Spiriti 28

9,90 €

Natsume si è sempre lamentato di riuscire a vedere gli spiriti, ma sai che paura se uno spirito ti perseguita e non puoi vederlo?

Sta per avere inizio una storia dal sapore decisamente mystery che vedrà coinvolta Taki, suo fratello e il signor Matoba, una vera autorità del mondo degli esorcisti.

Strobe Edge 1

Manga Angel 1

5,20 €

Arriva in Italia uno degli shojo più amati degli ultimi anni: Strobe Edge di Io Sakisaka.

Opera in dieci volumi apparsa nella classifica degli shojo più venduti in Giappone, vanta uno stile grafico delizioso e moderno e una storia coinvolgente che racconta con dolcezza e realismo i sentimenti che si provano quando si è alle prese col primo amore.

La protagonista è innamorata di un ragazzo… che sta con un’altra e per questo non può corrisponderla.

Cosa farà la povera Hinako?

Reprimerà il proprio amore o continuerà a coltivarlo nella speranza di riuscire a conquistare il cuore dell’amato?

Scopritelo in questo meraviglioso shojo che saprà regalarvi, nella sua semplicità, grandi emozioni!

Strobe Edge 2

Manga Angel 2

5,20 €

Secondo appuntamento con lo shojo scolastico più celebrato degli ultimi anni!

Ninako si è innamorata dell’affascinante Ren, malgrado lui abbia già una bellissima ragazza.

La protagonista sa bene che il suo è, e sarà sempre, un amore a senso unico, eppure non riesce a soffocare i suoi sentimenti come tutti le consigliano di fare.

Del resto non è questo l’amore?

Qualcosa che non si può controllare in nessun modo? Ninako però è così felice di poter anche solo rivolgere la parola a Ren che il resto per lei non conta… almeno per ora.

Perché presto si renderà conto che vivere un amore non corrisposto porta in realtà tanti tormenti…

Arpeggio of Blue Steel 23

9,00 €

“Siamo nati sullo stesso pianeta…”

Ora che le navi della Nebbia sono libere di combattere tra loro, non poche decidono di schierarsi in difesa degli esseri umani…

Questo significa che sta per scoppiare una guerra senza precedenti! Chi riuscirà a prevalere?

Songgot: Il Punteruolo 3

12,90 €

STRATEGIA DELL’INTIMIDAZIONE

Decisa a far fallire le trattative, l’azienda ha messo in atto un piano per prevalere nei confronti degli iscritti al sindacato fatto di sanzioni, pressioni, rimostranze.

Riusciranno i dipendenti a portare avanti la loro lotta nonostante tutto?

IL MANHWA CHE HA ISPIRATO LA SERIE TV SONGGOT: THE PIERCER

Shangri-La Frontier 7

Manga Top 174

5,20 €

IL MOMENTO DI STRINGERE NUOVE ALLEANZE

Sunraku, Oikattso e Arthur Pencilgon sono pronti a sfidare un nuovo mostro dopo aver battuto il potentissimo Wezaemon.

Non saranno gli unici giocatori pronti a tutto pur di scoprire i misteri celati nella Lore di Shangri-La Frontier…

Shangri-La Frontier 7

Expansion Pass: Bundle Variant e Booklet

8,20 €

COPERTINA VARIANT E BOOKLET ESCLUSIVO

Cos’altro c’è da aggiungere? Se siete fan di Sunraku, Oikattso e Arthur Pencilgon, non potete lasciarvi scappare questa edizione da veri collezionisti!

Ikigami 1

7,00 €

Che cosa faresti se ti venisse detto che oggi è il tuo ultimo giorno di vita?

Il governo nipponico ha legalizzato un incubo: notificare con un “ikigami” – un annuncio di morte – il decesso di una persona nelle successive 24 ore.

Ogni giapponese porta in corpo una letale capsula velenosa pronta a dischiudersi per chi ha ricevuto un ikigami.

Queste esecuzioni casuali si prefiggono di ricordare alla popolazione l’importanza della vita.

Ogni volume ruota intorno le storie differenti delle persone che hanno ricevuto un “ikigami”, seguendole nelle ultime ventiquattro ore della loro esistenza. Di Motoro Mase

Marmalade Boy Ultimate Deluxe Edition 1

12,90 €

NUOVA EDIZIONE RIVEDUTA E CORRETTA, CON PAGINE A COLORI INEDITE, DI UNO DEGLI SHOJO MANGA PIÙ CELEBRI DI SEMPRE

I piccoli problemi di cuore di Miki e Yu, due adolescenti che si ritrovano a sorpresa nella stessa famiglia allargata, scritti e disegnati dall’autrice di Streghe per amore, Solamente tu e tanti altri successi, Wataru Yoshizumi.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME “PICCOLI PROBLEMI DI CUORE” SU MEDIASET

L’Attacco dei Giganti 34

Generation Manga 34

5,20 €

IL VOLUME CONCLUSIVO DI UNA DELLE SAGHE MANGA PIÙ AMATE DI TUTTI I TEMPI

Eren ha reclamato migliaia di vite oltre le mura dell’Isola di Paradis.

Il ragazzo che temeva i giganti è diventato l’uomo più pericoloso del mondo.

Tocca a Mikasa, Armin e ai superstiti dell’Armata ricognitiva affrontarlo nello scontro decisivo.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX E PRIME VIDEO

Real 14

7,00 €

Le vicende di tre ragazzi dal carattere molto diverso, le cui strade si intrecciano sia nella sventura che nella voglia di riscatto, in un toccante percorso fatto di amicizia, coraggio, amore e rinascita. Dopo un anno di attesa esce infine il quattordicesimo numero: un’occasione per scoprire questo capolavoro o per rileggerselo per intero.

Vagabond Deluxe 18

7,00 €

Kojiro Sasaki lascia il proprio villaggio in compagnia di Ito Ittosai. I due cominciano a vagabondare lungo le polverose strade del Giappone, imbattendosi in avventurieri e briganti che sconfiggono facilmente.

Un giorno, però, incontrano Gonnosuke Musoh, che dichiara di essere l’uomo dalle tecniche di battaglia più forti del mondo.

In realtà la definizione è decisamente più altisonante della realtà e, dopo un teso scambio di parole, i tre si ritrovano a viaggiare insieme come vecchi amici, decidendo di recarsi a osservare la guerra.

Il manga capolavoro di Takehiko Inoue.

Vagabond Deluxe 19

7,00 €

Kojiro Sasaki lascia il proprio villaggio in compagnia di Ito Ittosai. I due cominciano a vagabondare lungo le polverose strade del Giappone e a loro si unisce Gonnosuke Musoh.

Il gruppo decide di recarsi a vedere la guerra e giunge a Sekigahara, a battaglia ormai conclusa, in tempo però per imbattersi nelle ultime scaramucce tra l’esercito vincitore e gruppi di sbandati sconfitti. Incrociano anche Takezo Shinmen, che ha partecipato alla battaglia in cerca di gloria, ma purtroppo schierato con la fazione perdente.

Il diciannovesime volume del manga più adulto di Takehiko Inoue.