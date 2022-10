Nicola Giuseppe Gargiulo 2022-10-24T12:00:12+02:00 Autori: Motoro Mase Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: Giappone Prezzo: € 45,00 Cartonato – pag. 960 – B/N Data di pubblicazione: 28/07/2022

Demokratia Complete Edition è un capolavoro della fantascienza manga e la Panini Comics ha deciso di stamparlo in un’edizione completa e veramente comoda da leggere, così da far approcciare anche il pubblico sconosciuto verso questa grande e visionaria opera che esplora la natura umana e i suoi “limiti” verso la tecnologia.

La storia è ambientata in un futuro distopico e a quanto pare non molto distante dal nostro, specie se consideriamo la mentalità dei personaggi e le vite che l’autore ci descrive. Non sono presenti “lavori del futuro” o altre cose del genere, quindi ipotizziamo che Mase abbia voluto non distanziarsi molto dal nostro presente, così da far impregnare il suo forte messaggio di denuncia maggiormente al lettore.

Pubblicato per la prima volta nel 2015 la storia vede al centro di tutto due studenti universitari con una grande ambizione: quella di costruire un androide dotato di un sistema di controllo basato sul voto a maggioranza, che dà rappresentanza all’opinione pubblica che si esprime online. Il suo nome è “Mei”.

Inizialmente tutto sembra andare come si deve, nella norma, ma arrivati a una sorte di “breakpoint” il progetto crescerà e immolerà una reazione a catena indistruttibile, composta dall’ambizione, l’avidità, la cattiveria e le tante altre sfaccettature facente parti dell’essere umano.

Demokratia Complete Edition: la recensione di un capolavoro cult

La scrittura è solida, pregiata è mette in scena dei personaggi fittizi dannatamente reali e come se non bastasse hanno anche un ottima evoluzione, ricavata dalle conseguenze e dai vari comportamenti di “Mei” e del progetto Demokratia.

L’interessante e anche disturbante social thriller mette il lettore alla ricerca del suo io e in maniera precisa e profonda regala alcuni “spaccati di vita” che ognuno di noi ha vissuto, che sia nella realtà o appunto attraverso la rete, dove le opinioni nascoste e i modi di pensare vengono messi all’oscuro se si è abili e allo scoperto se si è ingenui.

Demokratia non ha sbavature dal lato tecnico e fortunatamente questo volume e l’insieme di tutto il lavoro del mangaka fuso alla sua incredibile esperienza maturata nel corso degli anni, sia per quanto riguarda lui come persona sia come artista e scrittore, dato che la storia ha sfaccettate, complesse e riflessive chiavi di scrittura che pochi manga posseggono.

Scrittura e struttura delle tavole di una caratura eccezionale

Demokratia Complete Edition

Una piccola mossa falsa può mettere in pericolo il mondo intero se solo non si pensa con dovuti criteri e con una certa lungimiranza che al giorno d’oggi spesso manca all’essere umano. Capita spesso di pensare solo al presente e di dare spazio a se stessi, lasciando in un baratro il pensiero altrui masticandolo come uno gomma per poi sputarlo.

I personaggi messi in scena da Motoro Mase sono eccezionali e senza ombra di dubbio è presente una grande vastità, sia per quanto riguarda il design sia per quanto riguarda la caratterizzazione e l’impostazione del tutto a grandi linee senza alcun difetto.

La narrazione è un punto di forza incredibile e oltre a far riflettere pagina dopo pagina attua una costruzione delle tavole di altissimo livello, mostrando una caratura incredibile anche nei momenti di “stallo” o di dialogo: anche quando tutto è immobile Mase crea un dinamico quadro, un dipinto pulito e allo stesso tempo sporco, raccontando una realtà lontana ma più vicina che mai al nostro presente e anche al nostro futuro.