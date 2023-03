Digimon: svelata la data di uscita del nuovo film anime

Il vasto media franchise giapponese, Digimon, ha annunciato un nuovo film anime sulla seconda serie dedicata ai mostri digitali, intitolata Digimon Adventure 02: The Beginning.

La serie è diventata famosa in Giappone e anche in Italia attraverso le dieci serie animate, ideate da Akiyoshi Hongo dal 1999 e prodotte dalla Toei Animation. Al momento la decima, ossia Digimon Ghost Game, si sta preparando a concludersi con il suo prossimo episodio. Tuttavia per gli appassionati non sarà l’ultima volta che vedranno il mondo digitale su schermo. Infatti l’annuncio del nuovo film, che arriva con il primo trailer visibile in cima al presente articolo, riporta la data di uscita del film e che è già in lavorazione.

Digimon ha sempre intrattenuto i suoi appassionati con diverse stagioni animate da quando ha debuttato nel 1997. Allo stesso tempo i mostri digitali hanno continuato a proporre nuovi titoli dal punto di vista dei videogiochi. Digimon World: New Order è infatti l’ultimo gioco sviluppato da B.B. Studio e pubblicato da Bandai Namco Entertainment.

Digimon Adventure, per coloro che potrebbero non avere molta familiarità con la serie anime, è considerato uno dei più grandi capitoli della serie anime. La storia narra le vicende di un gruppo di sette bambini che si ritrovano improvvisamente a Digiworld, mondo abitato dai Digimon. Questi sette bambini sono i cosiddetti Digiprescelti e devono necessariamente salvare sia il mondo digitale sia quello reale dal male.

Digimon Adventure 02 The Beginning sarà il sequel del film precedente, Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Farà il suo debutto nelle sale giapponesi il 27 ottobre di quest’anno, e al momento non ci sono dettagli sull’uscita italiana del nuovo film. La regia sarà ancora una volta assegnata a Tomohisa Taguchi e la sceneggiatura a Akatsuki Yamatoya. Entrambi hanno già lavorato al precedente film del franchise.

La serie è riuscita ad evolversi nel tempo offrendo un tipologia di eventi sempre più diversificata e introducendo nuovi mondi e mostri digitali. Con la conclusione di Ghost Game, sarà interessante vedere se il nuovo progetto anime esplorerà una nuova storia o se ripartirà della recente serie Digimon Adventure.

