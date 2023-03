L’Anime Japan 2023 ha avuto inizio e da come potevamo aspettarci ha rivelato delle sorprese molto interessanti, rivelando anche tantissime visual per le prossime serie anime previste per quest’anno. In calce il riassunto delle pubblicazione di tutte e due le giornate:

GIORNO 1

Annunciata la 3° stagione di Re:Zero + illustrazione

Annunciata una nuova serie animata di Horimiya

Trailer e nuovo regista per Jujutsu Kaisen 2

Visual per la 2° stagione di Goblin Slayer

Visual e mese di uscita per Undead Unluck

Visual di PLUTO realizzata da Naoki Urasawa

Visual, trailer e nuovi membri del cast per Oshi no Ko

Annunciata la serie animata della web novel/manhwa A Returner’s Magic Should Be Special

Trailer per il remake di Rurouni KenshinVideo promozionale di Fate/strange Fake Whispers of Dawn

La 2° stagione di The Misfit of the Demon King Academy ri-inizierà a Luglio.

Visual e mese di uscita per la serie animata di Mato Seihei no Slave

Visual ed ending per la 3° stagione di Dr. Stone

Visual e trailer per la serie animata del manga Tales of Wedding Rings

Visual per Yozakura Family

Visual, trailer e data per Digimon Adventure 02 The Beginning

Visual di Firefighter Daigo: Rescuer in Orange

Visual e trailer per la serie originale Opus.colorS

Visual per Mobile Suit Gundam The Witch From Mercury 2

Trailer per Why Raeliana Ended Up at the Duke’s Mansion

Visual per i 10 anni dell’anime di Oregairu

Visual per la serie originale Overtake

Visual per il film riassuntivo della 2° parte di Ghost in the Shell: SAC_2045

Turkey! sarà una serie originale sul Bowling

Annunciato il progetto animato originale Rinkai! sul cislismo femminile

Opening della 2° stagione di Tonikaku Kawaii

Annunciata la serie animata del manga Ooku – Le Stanza Proibite

Rivelato il cast principale di The Elusive Samurai.

Annunciata una serie animata della light novel Yakitori: Soldiers of Misfortune

Collaborazione tra bilibili e Aniplex su To Be Hero X

Annunciata la serie animata della light novel Demon Lord 2099.

Annunciata la serie animata del manga My Crossdressing Senpai.

Trailer per la serie animata The Great Cleric

Visual e trailer per la serie animata del manga A Girl & Her Guard Dog

Rivelati dettagli sulla serie animata del manga 16bit Sensation

La 2° stagione di Girlfriend, Girlfriend inizierà a Ottobre

Annunciata una 2° stagione di Hypnosis Mic -Division Rap Battle- Rhyme Anima

Video promozionale per GAMERA -Rebirth-

Visual e mese di uscita per la serie originale Ayaka – A story of bonds and wounds-

Trailer per la serie animata del manga The Kingdoms of Ruin

Trailer per The Demon Sword Master of Excalibur Academy

GIORNO 2

Periodo di uscita per la 2° stagione di Spy x Family

Visual e data di uscita per il film di Spy x Family

Visual, trailer, mese di uscita e nuovo staff per Mushoku Tensei 2

Visual per World Dai Star

Annunciata 2° stagione di High Card

Trailer per Four Knights of Apocalypse

Trailer per Synduality: Noir

Trailer per Kawagoe Boys Sing

Visual e anno di uscita per ATRI -My Dear Moments

Visual e trailer per il 1° nuovo film di Bunny Girl Senpai

Trailer per Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos

Trailer e mese di uscita per la 3° stagione di The Devil is a Part-Timer

Visual e trailer per The Dreaming Boy Is a Realist

Trailer per I Got a Cheat Ability in a Different World, and Became Extraordinary Even in the Real World

Visual e artisti opening/ending per My Happy Marriage

Trailer per Dark Gathering

Trailer per Liar Liar

Opening di Opus.colorS

Visual e trailer per Migi to Dali

