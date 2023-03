Ken il Guerriero nell’autunno del 2023 compirà 40 anni (visto che in Giappone il primo capitolo ha esordito il 13 settembre 1983 ndr), e ovviamente il Giappone non poteva esimersi dal festeggiare il compleanno di uno dei battle shonen più influenti e importanti di sempre insieme a Dragon Ball, Saint Seiya e via discorrendo.

L’opera di Hara e Buronson fu rivoluzionaria all’epoca per molti fattori, tra cui la scrittura di personaggi profondi e carismatici, capaci di far paura quando era necessario e piangere quando di dovere.

In Italia prima del manga è stato l’anime a essere uno dei prodotti più apprezzati in terra nostrana, insieme ai robottoni di Go Nagai: in un certo senso questo 40esimo anniversario ci tocca anche a noi, e veramente nel profondo.

Per l’occasione il sito ufficiale di Ken il Guerriero ha proposto una mostra a Tokyo dedicata proprio al franchise, festeggiando e confermando il tutto con una splendida Key Visual con al centro Raoh e Ken appunto, protagonista indiscusso della serie nonché successore della Scuola di Hokuto.

Ken il Guerriero compie 40 anni nel 2023: ma come festeggierà?

Nell’autunno 2023 al Mori Arts Center Gallery, Roppongi, Tokyo si terrà la prima mostra della storia dedicata a Hokuto no Ken, che come ampiamente descritto nel 2023 spegnerà 40 candeline.

La mostra metterà al centro alcuni ritratti artistici di Hara, ripercorrendo allo stesso tempo tutta la storia del franchise, a quanto pare destinata a essere immortale e leggendaria.



La Key Visual mette al centro i due fratelli Ken e Raoh che si sfidano all’ultimo sangue. Dove entrambi hanno raggiunto un livello combattivo estremo, i due si danno battaglia per confermare ancora una volta il successore della Sacra Scuola di Hokuto, successivamente alla morte per malattia dell’erede diretto Toki.

Dietro questi ultimi è disegnata anche Yuria, donna amata da entrambi i fratelli, in uno stile quasi onirico, unico, surreale, che la eleva ancora una volta a uno dei personaggi più importanti della storia tramite queste bellissima illustrazione. Insomma, anche Ken il Guerriero compie 40 anni, segnando per sempre un taglio importante nel medium nipponico.

Fonte Twitter