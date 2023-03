Boruto: l’ultimo capitolo ha sviluppato il legame di Boruto e Sarada

Boruto: Naruto Next Generations negli ultimi capitoli del manga sta portando i lettori sempre più verso il flash forward di apertura del sequel di Naruto. L’attuale arco narrativo del manga vede Boruto combattere Kawaki e oggi riportiamo che il nuovo capitolo ha sviluppato il legame tra il figlio di Naruto e Hinata e Sarada Uchiha, rendendolo ancora più importante.

Il motivo dietro questo sviluppo deriva dall’ultimo colpo di scena totalmente inaspettato del manga. Infatti Kawaki è riuscito a diventare il figlio biologico del settimo Hokage, sfruttando il potenziale straripante del potere divino di Ada. Il nuovo capitolo di Boruto ha rivelato che il vero potere di Ada va ben oltre la capacità di far innamorare istantaneamente tutti di lei. Si tratta infatti di uno dei poteri più devastanti esercitati dagli stessi Otsutsuki che Ada non può controllare.

La situazione per Boruto è molto delicata anche perché Kawaki ha chiesto a Ada di far credere a tutti che lui è il vero figlio di Naruto attraverso i suoi poteri. Quindi il suo potere ha avuto un impatto su tutti, esclusa Sarada, non ancora influenzata da questa abilità. La figlia di Sasuke e Sakura si può ora considerare come la chiave che potrà dare supporto a Boruto per sopravvivere all’imminente assalto del Villaggio.

Il capitolo 79 mostra Ada usare la sua abilità, che, stando a quello che dice Momoshiki Otsutsuki, si chiama Onnipotenza. È una potente abilità Shinjutsu che Amado le ha inconsapevolmente dato, non conoscendo la vera natura del suo potere.

Questo potere permette di realizzare ciò che desidera, tra cui scambiare i ricordi di coloro che sono legati al chakra in qualsiasi realtà. Di conseguenza, Boruto è ora considerato il colpevole dalla scomparsa di Naruto.

Ma mentre il resto del Villaggio della Foglia pensa che Kawaki sia da sempre il figlio del settimo Hokage, Sarada è l’unica a non farlo oltre a Kawaki, Boruto, Ada e Daemon.

Ciò significa che Boruto ha ancora un alleato all’interno del villaggio e Sarada è ancora dalla sua parte, indipendentemente da quanto le cose potranno peggiorare nel corso dei capitoli successivi.

Fonte – Comicbook