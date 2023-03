Tra le uscite J-POP Manga del 22 marzo 2023 si segnala Golden Kamui 30, in cui ci avviciniamo alla conclusione dell’opera dedicata alle avventure di Seiji Sugimoto, detto l’Immortale, e di Asirpa. Riusciranno i nostri eroi a recuperare l’antico tesoro Ainu, disperso nel vasto territorio dell’Hokkaido?

La Osamushi Collection si arricchisce di un nuovo distopico racconto del Dio del Manga. Umani, sull’attenti! Un racconto grottesco sull’assurdità e la disumanità della guerra.

Continuano BJ Alex BOX 7, Call of the Night 7, Danmachi – Sword Oratoria 20, The Legend of Zelda: Twilight Princess 11 e Hiraeth – L’ultimo viaggio 3.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 22 marzo 2023, ricordandovi anche i titoli annunciati per la Primavera.

Le uscite J-POP Manga del 22 marzo 2023

BJ Alex BOX 7 (Vol. 13-14)

di Mingwa

€ 19,80

In una giornata di pioggia, Dong-gyun e Jiwon si sono incontrati e quest’ultimo è finalmente riuscito ad aprire il suo cuore. La loro strada insieme è però solo all’inizio e tra i due sono necessari ancora molti chiarimenti… Ma subito si presenta l’occasione perfetta: il compleanno di Dong-gyun, che Alex è deciso a festeggiare in grande stile!

Call of the Night 7

di Kotoyama

€ 6,50

Ko fa visita a Kabura Honda alla ricerca dei ricordi umani di Nazuna. Kabura dà a quest’ultima il sangue di quando era un essere umano e comincia a raccontarle del passato. Quali ricordi e sentimenti sono custoditi nel sangue di Kabura?

Golden Kamui 30

di Satoru Noda

€ 7,50

Il penultimo volume dell’avventurosa saga ambientata in Hokkaido!

Nel pieno dell’Era Meiji, l’ex soldato Seiji Sugimoto ha un solo obiettivo: trovare abbastanza oro per mantenere la vedova del suo migliore amico morto in guerra. Una corsa che lo porta nell’estremo nord del Giappone, dove secondo una leggenda qualcuno ha nascosto un’enorme quantità del prezioso metallo giallo… Ma Sugimoto non è l’unico a seguire le tracce che portano al tesoro nascosto e per trovarlo dovrà affrontare spietate bande di criminali, l’esercito e il clima proibitivo dell’Hokkaido con l’aiuto di una giovane e decisa Ainu in cerca di vendetta.

Danmachi – Sword Oratoria 20

di Fujino Omori, Takashi Yagi

€ 5,90

I mostri dotati di intelletto, l’Evilus, la Familia Estia e la Familia Loki di Ais e compagni… Orario è in subbuglio e l’unico che riesce a mantenere la calma è Finn Deimne, il capitano della Familia Loki. Quale sarà la sua decisione, quando motivazioni contrastanti andranno a intersecarsi?

The Legend of Zelda: Twilight Princess 11

di Akira Himekawa

€ 5,90

Si conclude l’intenso adattamento manga di uno dei capitoli di The Legend of Zelda più adulti e amati dai fan. Una terribile maledizione scagliata dal Re Del Crepuscolo colpisce la principessa Zelda e l’Eroe del Tempo, Link, costringendo quest’ultimo ad assumere la forma di un enorme lupo. Ma il piano dello spietato sovrano è solo all’inizio!

Umani, sull’attenti! – Osamushi Collection

di Osamu Tezuka

€ 16,00

La guerra, il genere, la sessualità, la meschinità umana: alla fine degli anni Sessanta, con il conflitto in Vietnam in corso e la rivoluzione sessuale porta la società a porsi nuove domande, Osamu Tezuka prova i lettori con la bizzarra storia dell’insignificante Taihei Tenka. Un uomo normale che si scopre in grado, con il suo seme speciale, di dar vita a una nuova mutazione della razza umana, asessuata e pronta a soddisfare i desideri del suo “padrone”. Alla testa di un esercito di figli creati in provetta, Taihei finisce però vittima di cinici profittatori decisi a sfruttare lui e la sua progenie per assecondare i più bassi istinti e la sete di violenza degli umani… fino all’inevitabile e terribili conclusione.

HIRAETH – L’ultimo viaggio 3

di Yuhki Kamatani

€ 6,50

Mika, una giovane studentessa, sta affrontando con enorme difficoltà il lutto per la perdita della sua migliore amica. Disperata e sola, in preda a quel sentimento di nostalgia e rimpianto che i gallesi chiamano “hiraeth”, è determinata a ricongiungersi con lei… seppure nell’aldilà. Tuttavia, prima che possa accadere l’irreparabile, la ragazza viene salvata da due viaggiatori: un misterioso dio senza nome e un immortale, Hibino, che segue il dio nella speranza di scoprire da lui come porre fine alla propria esistenza.

