One Piece a quanto pare con questo inizio della saga finale ha mostrato e sta mostrando alcuni dei segreti più succulenti della storia, e dopo l’introduzione di Vegapunk insieme alla sua importanza per quanto riguarda i Frutti del Diavolo, ecco che quest’ultimo si è appena unito alla Thousand Sunny, cercando di sfuggire ai suoi nemici.

Nel capitolo 1077 abbiamo avuto una grandissima rivelazione per quanto riguarda un collegamento dei Seraphim con Kaido, insieme a Roronoa Zoro che mette alla prova le sue abilità di spadaccino contro King.

Proprio quest’ultimo facente parte della ciurma dell’ex-Yonko è anch’esso un Seraphim, e fu salvato proprio da Kaido quando il suddetto stava subendo degli esperimenti in uno dei laboratori dei Vegapunk. La ciurma dei Mugiwara non era a conoscenza di questa situazione, e Zoro descrive e rivela così il tutto:

“Il Seraphim con cui ho combattuto poca fa mi sembrava simile a King, il guerriero che ho sconfitto a Wano. Dovevo accorgermene prima, ho sprecato solamente parte della mia forza: capelli bianchi, pelle marrone, ali nere, fiamme sulla schiena…erano proprio le sue caratteristiche”

One Piece: Kaido e i Seraphim hanno qualche “collegamento?” (SPOILER)

Da come abbiamo avuto modo di vedere Zoro non aveva capito fin da subito il nemico che si trovava davanti, e proprio per questo ha realizzato solamente dopo il come King possa essere attribuito ai Seraphim, i cloni creati da Vegapunk che potrebbe “infestare” la Grand Line più di quanto immaginiamo; così come leggiamo su Comic Book.

L’alleato di Vegapunk, Shaka, verso la fine del capitolo viene colpito alla testa, sancendo e mostrando al pubblico ancora una volta le difficoltà di queste battute finali che coinvolgeranno senza dubbio i Mugiwara e tutti gli altri.

Quindi sostanzialmente Kaido “è collegato” ai Seraphim, visto che quest’ultimo non solo era a conoscenza della situazione, ma aveva accolto nella sua ciurma proprio uno di loro, ovvero King, uno dei suoi pirati più potenti sconfitti da Zoro nella longeva Saga di Wano.

Cosa ne pensate di questo plot twist? Diteci la vostra.

Fonte Comic Book