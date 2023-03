Atelier Ryza: annunciato l’adattamento anime per il 2023

Il franchise di RPG Atelier Ryza è pronto ad espandersi con il suo primo adattamento animato che riprende il primissimo capitolo della serie intitolato Atelier Ryza: Ever Darkness and the Secret Hideout.

Pubblicato da Koei Tecmo e sviluppato da Gust, il primo capitolo del franchise RPG preferito dai fan è stato lanciato su console nel 2019. La risposta da parte del pubblico è stata più che positiva, e per questo motivo determinante sono stati rilasciati altri due sequel. Ma presto il franchise si avventurerà in un “luogo” completamente diverso. Infatti Atelier Ryza è pronto a fare il suo debutto sul piccolo schermo con un primo adattamento anime, pronto a debuttare già quest’anno.

Atelier Ryza: Ever Darkness and the Secret Hideout riceverà quindi un adattamento anime e farà parte del programma di rilascio dell’estate 2023. Al momento non abbiamo modo di riportare una data di uscita, ma l’aggiornamento arriva con un primo trailer, visibile in cima al presente articolo. Inoltre la pagina Twitter ufficiale di Koei Tecmo ha anche condiviso la prima visual dell’adattamento. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Lo studio di animazione giapponese Liden Films si occupera di sviluppare l’anime di Atelier Ryza: Ever Darkness and the Secret Hideout. La regina sarà affidata a Emma Yuzuriha, Yashichiro Takahashi lavorerà alla composizione della serie e Tomoyuki Shitaya del design dei personaggi. Svolgerà questo suo compito adattando i design originali di Toridamono.

Kazuki Yanagawa, compositore prima della serie Atelier, comporrà anche la musica per l’adattamento dell’anime. Per quanto riguarda invece il doppiaggio, di seguito riportiamo una lista con i nomi degli attori e dei rispettivi personaggi:

Hitomi Owada interpreterà Klaudia Valentz ;

; Takuma Terashima nei panni di Lent Marslink ;

; Yui Kondo darà la sua voce a Tao Mongarten ;

; Hirofumi Nojima sarà Empel Vollmer ;

; Haruka Terui interpreterà Lila Decyrus.

Atelier Ryza sarà uno dei tanti progetti anime che verranno mostrati di più durante l’AnimeJapan 2023 in arrivo alla fine di questo mese. Non ci è ancora dato sapere se questo includerà o meno altri aggiornamenti, ma non ci vorrà molto prima che i fan possano scoprire qualcosa in più sull’anime di Atelier Ryza.

Fonte – Comicbook