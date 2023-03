One Piece: Eiichiro Oda parla del suo personaggio preferito di Dragon Ball

Eiichiro Oda sarà per sempre ricordato da tutti gli appassionati per One Piece, uno dei migliori manga shonen di sempre. La passione e la dedizione del suo lavoro è nota, infatti di recente abbiamo avuto modo di riportare alcuni dettagli sul suo rapporto con gli assistenti che da più di 20 anni danno il loro contributo.

Il mangaka di One Piece nutre sicuramente una grande passione per il mondo dei manga anche come lettore. D’altronde questi professionisti hanno subito l’influenza di diversi manga che li hanno poi spinti a dare vita ad una loro opera. One Piece è considerato in un certo senso come l’erede di Dragon Ball e con il presente articolo abbiamo il piacere di parlare del personaggio preferito di Oda.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda (2016): Toriyama-sensei, how do you feel about fans around the world loving characters you created more than 30 years ago? Honestly, I love Yamcha. Although he was always handled miserably, I believe he'll have his own highlight scenes some day!✨ pic.twitter.com/NBkm1HjYWU — sandman (@sandman_AP) March 17, 2023

Come si può vedere Oda stesso nel 2016 si era rivolto ad Akira Toriyama chiedendo prima come si sentisse sapendo che tantissimi fan in tutto il mondo amano i suoi personaggi creati oltre 30 anni fa. E poi continua confessando il suo personaggio preferito, ossia Yamcha.

Secondo Oda, Yamcha è stato gestito in malo modo molto spesso. Nonostante questo ha espresso anche la sua fiducia su un ruolo più di rilievo per il personaggio di Dragon Ball. Effettivamente è opinione comune che molti personaggi secondari di Dragon Ball come Yamcha, ma anche Tenshinhan e il suo inseparabile Jiaozi, siano stati come dimenticati da Toriyama. Di sicuro hanno avuto un ruolo importante negli eventi di Dragon Ball, mentre nella serie Z molto meno. Qui Yamcha ha raggiunto il suo punto più alto nell’iconico scontro con il Saibamen durante la saga dei Saiyan. Purtroppo ne esce sconfitto e la sua morte è stata spesso presa di mira.

Solo Tenshinhan ha avuto una parte determinante nella Saga di Cell. Per quanto riguarda Oda, al momento il mangaka sta lavorando all’arco conclusivo di One Piece dopo tanti anni di serializzazione. Sono molte le novità che ha introdotto e non resta che continuare a seguire le avventure di Rufy per scoprire come si concluderà il suo viaggio.