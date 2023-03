Dr. Stone: Boichi torna al lavoro con un nuovo manga

Dr. Stone è pronto per tornare sul piccolo schermo con la terza stagione animata. Infatti di recente abbiamo riportato la data di uscita ufficiale e anche come saranno divisi gli episodi. Tutti gli appassionati sono impazienti di poter tornare a guardare le vicende di Senku Ishigami e ad oggi manca poco all’arrivo del 6 aprile.

Oggi però vogliamo riportare un aggiornamento interessante che vede il disegnatore di Dr. Stone, Boichi, tornare al lavoro con un nuovo manga. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider MangaMoguraRE. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Boichi (Dr. Stone, Sun Ken Rock) starts a new anatomy focused manga series titled "Jintai Rescue Tankentai – Visceris Voyage" in new educational manga magazine Bentame Jump Spring 2023 out April 1. A boy & an Alien have an adventure inside a human body Image © Shueisha, Boichi pic.twitter.com/2iJS5QyN5L — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) March 13, 2023

Come si può vedere dall’annuncio riportato, il nuovo manga di Boichi si intitola Jintai Rescue Tankentai: Visceris Voyage. Dal contenuto si può notare che il manga si presenta con un giovane ragazzino che indossa un abito tecnologico e piuttosto entusiasta, data la sua espressione. Si tratta del protagonista che, in compagnia di un alieno, intraprende un’avventura all’interno di un corpo umano. Il nuovo manga di Boichi debutterà il primo aprile in una nuova rivista educativa Bentame Jump.

Boichi è molto famoso per altri lavori giapponesi e sudcoreani. Ricordiamo Sun-Ken Rock, One Piece Episode A, TOON e altro ancora.

Il mangaka è nato a Seul, in Corea del Sud, e ha iniziato la sua carriera con i manhwa prima di trasferirsi in Giappone. Ha debuttato come fumettista nel 1993, mentre come mangaka nel 2004. Boichi, però, è meglio conosciuto per Dr. Stone, manga da lui disegnato e scritto da Riichiro Inagaki.

Per quanto riguarda Dr. Stone, quest’anno la serie tornerà in televisione con la stagione 3 intitolata Dr. Stone: New World. L’anime sarà sviluppato dallo studio di animazione TMS Entertainment e sarà disponibile su Crunchyroll sottotitolato in italiano.

Le vicende della serie sono ambientate in uno scenario post apocalittico, in cui tutta l’umanità rimane pietrificata improvvisamente. Da questo evento inspiegabile, la natura prenderà il sopravvento sulla civiltà e solo dopo diversi millenni, Taiju si risveglia ritrovandosi in un luogo irriconoscibile. Tuttavia, scopre che il suo geniale amico Senku si era svegliato qualche mese prima di lui. Il suo obiettivo è quello di trovare un modo per far ripartire la civiltà con il potere della scienza.

Fonte – Comicbook