Dr. Stone: la terza stagione sarà divisa in due parti

Dr. Stone è pronto a tornare sul piccolo schermo con la tanto attesa terza stagione dell’anime questa primavera. Di recente abbiamo riportato un aggiornamento che annunciava la data di uscita della nuova stagione intitolata New World.

Oggi vogliamo riportare invece che Crunchyroll ha condiviso un nuovo trailer per gli episodi, svelando quindi quanto durerà questa nuova stagione.

È passerò un po’ di tempo da quando Dr. Stone: Stone Wars si è concluso, seguito successivamente dallo speciale Dr. Stone: Ryusui. Questo progetto ha introdotto un nuovo personaggio chiave che aiuterà Senku Ishigami e gli altri nella prossima grande tappa del loro viaggio.

Dr. Stone: New World introdurrà un nuovo mondo mentre Senku e il resto del Regno della Scienza attraverseranno i mari alla ricerca di una nuova risorsa. Quindi un nuovo trailer per la nuova stagione ha rivelato alcuni dettagli chiave su cosa aspettarsi.

Dr. Stone: New World uscirà all’estero il 6 aprile, ma oggi riportiamo la conferma della suddivisione della terza stagione in due cours. Le due parti saranno intervallati da una pausa.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider animetv_jp. Di seguito il contenuto:

【New Trailer】

Dr.STONE NEW WORLD (Season 3)

Scheduled for April 6! The anime will be split 2-cour! ✨More: https://t.co/PhMbmpndnm pic.twitter.com/ivWxNQMs4Y — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) March 12, 2023

La terza stagione di Dr. Stone New World inizierà a trasmettere in streaming la prima parte degli episodi il 6 aprile su Crunchyroll. Dopo la fine della prima parte ci sarà una pausa estiva per poi tornare questo autunno.

Lo staff e il cast torneranno dalle stagioni precedenti, e il tema di apertura della stagione 3 del Dr. Stone è intitolato “Wasuregataki” interpretato da Huwie Ishizaki.

La terza stagione dell’anime adatterà gli eventi del manga disegnato dal famoso Boichi. Le vicende di Dr Stone ruotano attorno a un ragazzo estremamente intelligente, ossia Senku Ishigami. Un giorno la terra si ritrova tramutata completamente in pietra e il protagonista, al suo risveglio, scoprirà uno scenario apocalittico con la natura che ha preso il sopravvento. Affrontando un mondo di pietra e il totale collasso della civiltà, Senku decide di usare la scienza per ricostruire il mondo. Lo farà insieme al suo fortissimo amico Taiju Oki, che si è risvegliato qualche periodo dopo.

