One Piece come ben sapete è un’opera molto avanti con l’età, dato che da poco ha appena compiuto 25 anni. Magari per un essere umano questo numero non è alto, ma per una serializzazione sicuramente sì, vista anche l’enorme mole di personaggi e informazioni inserite all’interno di esso nel corso del tempo.

Il manga di Oda sicuramente è tra queste storie longeve e colme di personaggi, tecniche, misteri e via discorrendo, e quindi è anche semplice che l’autore stesso dimentichi alcune cose al riguardo dei suoi protagonisti.

La cosa è presto detta e così come ci riporta uno dei profili Twitter più famosi a tema One Piece, Oda cerca delle informazioni per i suoi personaggi su Google, affermando che le pagine a tema diffuse su internet sono davvero utili per le sue mansioni di autore; sicuramente gli viene facile la stesura di molte sceneggiature.

“Man mano che la serializzazione va avanti, Oda a volte dimentica le tecniche di Luffy e le ricerca su Internet. Nel 2006 ha detto che i siti web creati dai fan di OP sono davvero utili.”

Ovviamente è passato un pochino di tempo da questa dichiarazione, ma allo stesso tempo sarà ancora vera in questo caso, dato che parliamo di una storia ancora più lunga oggi, quindi probabilmente usa ancora questi metodi per ricordarsi alcune caratteristiche dei suoi personaggi.



As the serialization goes on, Oda sometimes forgets Luffy's techniques and researches them on the internet.😂 He said in 2006 that websites made by OP fans are really helpful. — sandman (@sandman_AP) March 10, 2023

One Piece: Eiichiro Oda dimentica spesso alcune tecniche di Luffy

Una storia incredibilmente longeva come quella di One Piece a un certo punto mette in difficoltà anche l’autore, data la sua vastità per quanto riguarda non solo i protagonisti ma anche gli eventi, insieme agli attacchi, i frutti e via discorrendo. Sicuramente è anche molto curioso che Oda vada a cercare le informazioni sulle fan page dedicate.

Allo stesso tempo, in questi casi si rivelano degli strumenti davvero molto utili specie quando si parla di attacchi e caratteristiche varie dei protagonisti, spesso molto dettagliate e complesse da rammentare tutte. Cosa ne pensate di questa curiosità? Pensate sia sempre la mossa giusta da fare? Data l’enorme mole d’informazioni sbagliate?

Fonte Twitter Sandman_AP