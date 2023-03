Creed: la serie spin-off di Rocky Balboa potrebbe ricevere un adattamento animato?

Creed III è uscito nelle sale cinematografiche italiane il 2 marzo e si tratta del sequel del film del 2018, e del nono capitolo della saga di Rocky Balboa. Michael B. Jordan ha svolto un ruolo chiave in quanto ha debuttato alla regia, oltre ad aver interpretato Adonis Creed.

L’ultimo film di Creed ha riscosso tanto successo dato che ha guadagnato oltre 100 milioni di dollari in tutto il mondo alla sua apertura. Pare quindi che il franchise sia pronto a continuare con la guida di Michael B. Jordan. Dopo che l’ultimo film della saga, i dirigenti sono pronti a vedere come espandere i progetti per la serie. Infatti con il presente articolo vogliamo riportare che un nuovo report suggerisce che la serie spin-off del franchise di Rocky stia pianificando su Amazon uno progetto anime.

Questa potenziale notizia incredibile arriva da Deadline, seconda la quale Amazon è in trattativa per espandere il franchise cinematografico di Creed. In questo momento, i piani sono ancora nelle loro fasi iniziali, ma Deadline suggerisce che un anime di Creed è considerato una potenziale uscita. I dettagli sono imprecisi, ma possiamo riportare che una serie anime collegata allo spin-off di Rocky è in lavorazione.

Secondo quanto riportato, Amazon ha potuto incontrare Jordan, dato che è il protagonista del film ma soprattutto il regista. Al momento, Amazon e Jordan non hanno rilasciato nessuna dichiarazione relativa a queste insistenti voci.

Come puoi immaginare, il successo di Creed III ha sicuramente incoraggiato i piani. La recitazione e la regia di Jordan sono state elogiate come anche la performance degli altri attori del cast, come Jonathan Majors. Ora che ci sono queste voci che accostano Creed ad un adattamento anime, i fan sono molto curiosi e pieni di domande.

Durante la preparazione del film di Creed, tutti gli occhi erano puntati su Jordan anche perché ha spesso confessato il suo amore per gli anime. Questi infatti hanno influenzato tantissimo l’attore nell’elaborazione di diverse scene d’azione e combattimento. Dragon Ball Z, Naruto Shippuden e Hajime no Ippo, sono solo alcune delle migliori serie shonen che hanno aiutato Jordan a lavorare a Creed III. Adesso sembra che Jordan potrebbe avere l’opportunità di trasformare Creed in un anime.

Fonte – Comicbook