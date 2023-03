La prima parte del finale di Attack on Titan a quanto pare riesce a fare spazio anche all’amore, uno dei sentimenti più forti e importanti in un mondo come quello costruito dallo stesso Isayama. La violenza, l’egoismo e la solitudine sono sempre i temi portanti di questa serie, anche se i sentimenti e l’amore riaffiora proprio in momenti inaspettati.

Se non avete visto la prima parte del finale ovviamente vi invitiamo a non proseguire con la lettura dell’articolo.

Armin e Annie sicuramente nel corso del tempo hanno coltivato questo rapporto all’interno di un mondo popolato dalla solitudine e dalla violenza, e proprio in questo episodio qualche tassello a tal proposito si è aggiunto incondizionatamente. Tutto arriva da CB.

Attack on Titan: The Series Finale ha mostrato le ambizioni di distruzione di Eren, al momento intento a eliminare tutto e tutti, anche al costo di sacrificare quelli che un tempo definiva amici. In mezzo a tutta questa violenza Armin è riuscito a salvarsi, riuscendo a parlare apertamente anche con Annie.

I sentimenti fra i due sono di certo cambiati con il tempo, specie quando Armin ha acquisito i poteri del il Titano Colossale, riuscendo a scoprire il vero passato della stessa Annie, un tempo anche nemica del ragazzo. Questo tuffo nel passato da parte di Armin ha esplorato e mostrato una nuova fase del rapporto fra i due.

Attack on Titan, la prima parte del finale fa spazio anche all’amore (SPOILER)

In the midst of all the chaos, those two finally share their moment Anime: ATTACK ON TITAN FINAL SEASON THE FINAL CHAPTERS SPECIAL 1 pic.twitter.com/xHg7aYuFxq — Anime Trending (@AniTrendz) March 4, 2023

Annie ha poi confermato di essere confusa dal tutto, dato che ha trascorso un periodo in completa stasi. Durante quel “sonno” ha comunque sentito tutto quello che accadeva intorno, confermando anche che Armin in tutto quel tempo poteva uscire con altre ragazze, anche se come ben sappiamo non l’ha fatto.

Infine il ragazzo conferma ad Annie che era andato lì solamente per vederla, arrossendo durante la confessione. Successivamente anche la ragazza arrossisce, creando una tensione degna di una commedia romantica. In un mondo così violento è sempre ben accetto amare un’altra persona, anche se si ha poco da dare in questo caso.

Cosa ne pensate della prima parte del finale?

