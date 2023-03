One Piece ha da sempre appassionato tantissimi fan in tutto il mondo appartenenti a diverse generazioni. I motivi sono tanti e sicuramente quello più importante è l’importanza che Oda riesce a dare a tutti i personaggi. Questi sono la base del successo del manga.

Eiichiro Oda, da quando ha debuttato con One Piece è riuscito a alternare i momenti divertenti con quelli critici e strazianti e uno dei migliori rappresentanti del primo caso è il cecchino della ciurma di Rufy, Usopp. Si tratta di un personaggio codardo, che preferirebbe scappare e lasciare tutto per salvarsi la pelle. Un’altra sua caratteristica fissa è quella di raccontare storie inventate e non veritiere, alle quali Chopper pare davvero crederci.

Ma nonostante la mancanza di coraggio, si è però sempre messo a disposizione della ciurma, dimostrando di essere anche molto altruista. Anche se ha costantemente paura, non ci pensa due volte a sacrificare se stesso e mettersi in pericolo per il bene dei suoi compagni. Tutte queste caratteristiche non sono cambiate anche dopo il salto temporale di due anni.

In questa discussione abbiamo l’obiettivo di individuare le 5 differenze tra il manga e l’anime di One Piece legate a Usopp.

One Piece – le 5 differenze tra il manga e l’anime legate a Usopp

5) SAGA DI ZO

Una delle differenze tra il manga e l’anime legate a Usopp la possiamo trovare nella saga di Zo. Si tratta della è la ventottesima saga e la prima della saga degli imperatori. La Going grande Rufy fa rotta verso Zo. Una caratteristica di questo arco narrativo è Zunisha, un elefante che vaga per il Nuovo Mondo su cui sorge Zo. Nell’anime la scalata dell’elefante è allungata, così come il dibattito su Raizo, nel quale tutti i pirati chiedono ai samurai quali siano le sue abilità. Anche la discussione riguardo al seguire o meno le istruzioni di Wanda è allungata. Usopp mostra qualche dubbio sul fatto che i visoni siano stati attaccati da un mammut, che ricorda a Rufy che Wanda sta parlando della ciurma di uno dei quattro imperatori. Molte scene sono decisamente allungate, anche quella in cui lui, Nami e Brook colpiscono il loro capitano per avere detto la parola “ninja”.

4) PUNK HAZARD

Si tratta della ventiseiesima saga di One Piece e una delle differenze tra il manga e l’anime di One Piece legate a Usopp riguarda l’incontro con i nani. Sono una razza che vive nel Nuovo Mondo e sono incapaci di concepire la malvagità nel prossimo. Per questo tendono a fidarsi sulla parola, e questo li porta a essere facilmente ingannati. Nell’anime Usopp entra in contatto con loro insieme a Nico Robin e loro per farli addormentare, lanciano addosso a loro dei proiettili, mentre nel manga gettano loro della polvere in faccia.

3) SAGA DEGLI UOMINI PESCE

Parliamo in questo caso della venticinquesima saga di One Piece e la seconda della saga del paradiso subacqueo. In questo arco è esteso nell’anime il ritrovo di tutti nell’edificio R e solo nell’anime viene mostrato quando Usop sale sul carrello per fuggire da laboratorio. Qui Usop riceve le manette di agalmatolite dagli ex subordinati di Caesar Clown. Quando Zoro distrugge una roccia che blocca la fuga del gruppo, il cecchino è tra coloro che esultano.

2) WATER SEVEN – SOGEKING

Water Seven è la seconda saga che appartiene alla saga del CP9. Qui i lettori conoscono il passato di Franky, che finirà poi per unirsi alla ciurma di Rufy. Riguardo la differenza tra il manga e l’anime di One Piece basata su Usopp precisiamo che in questo caso si tratta del suo alter ego, Sogeking. Nell’anime viene mostrato il momento in cui Sogeking decide di utilizzare le scarpe con ventose per raggiungere il vagone in cui si trova Robin. Poco dopo Coogy entra nella stessa carrozza e Sogeking si nasconde sotto il mantello della ragazza. L’agente governativo crede che ci sia qualcosa di sospetto nel comportamento di Robin e cerca di scoprire cosa sia. Lo scontro tra Sogeking e Coogy viene mostrato nell’anime.

1) USOPP VS JABURA – ENIES LOBBY

Enies Lobby è una delle saghe più amate dai lettori, in quanto è incentrata su Nico Robin e sulla sua scena iconica. Per quanto riguarda la differenza tra manga e anime su Usopp, nel manga Jabura dorme in attesa della sua preda e si sveglia quando il cecchino sottolinea quanto ridicolo fosse il gallo presente nella stanza. Nell’anime questa scena viene estesa, infatti il figlio di Yasop, per non fare rumore, cerca prima di diminuire il volume del proprio battito cardiaco rischiando però di arrestarlo. Successivamente però un’ape lo punge e lo fa gridare, svegliando così Jabura. Il componente del CP9 quindi lo scaglia sul muro con un pugno per poi trasformarsi nella sua forma ibrida.