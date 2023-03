One Piece 1076: chi è il pirata che ha amputato il braccio di Kidd?

One Piece ha rivelato novità interessanti dopo la pubblicazione dal capitolo 1076. Infatti Eiichiro Oda con questo capitolo ha introdotto nuovamente Shanks, pronto a tornare in azione. Tuttavia ha lasciato spazio a uno dei pirati che fanno parte della Peggiore delle Generazioni.

Questi pirati, le Supernove, sono tutti molto validi e con l’ambizione di essere all’altezza dell’eredità lasciata da di Gol D. Roger, come anche da Barbabianca e Kozuki Oden.

Monkey D. Rufy ha incontrato tantissimi personaggi nel corso della sua avventura e sicuramente molti di loro sono suoi rivali. Ma nella pirateria spesso nascono alleanze per cerca di eliminare nemici molto potenti. Infatti per questo Rufy ha stretto alleanze con due pirati importanti in particolare, ossia Trafalgar Law e Kidd. Durante gli eventi violenti di Wano, i tre pirati hanno lottato fianco a fianco per far cadere Kaido e Big Mom.

Il capitolo 1076 si è concentrato su un dettagli importante legato proprio a Kidd. Nonostante abbia perso il braccio in passato, sembra che questo non gli manchi per via dei poteri del Frutto del Diavolo che gli ha dato il potere di manipolare il metallo.

Così facendo ha potuto creare un nuovo braccio che può mutare a suo piacimento. Il nuovo capitolo ha rivelato e confermato che Kidd ha perso il braccio destro combattendo contro i pirati di Shanks. Oggi abbiamo la possibilità di rivelare il nome del pirata che gli ha amputato il braccio.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider newworldartur. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Seems like Beck is the one who took out Kid's arm 🤔 #OnePiece pic.twitter.com/qsX4PRU8Nx — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) February 26, 2023

Si può dedurre che il pirata che gli ha amputato il braccio sia il vice capitano della ciurma di Shanks, ossia Benn Beckman.

One Piece si trova nel suo arco narrativo finale e tutti i componenti della ciurma di Cappelli di Paglia si sono recentemente imbattuti nel Dr. Vegapunk. Dopo aver scoperto diverse verità nascoste, ora sono in fuga per permettere allo scienziato di scappare dall’isola e salvarsi dall’assalto del CP9.

Dopo svariate ricerche dello scienziato, scomparso insieme a Bonney, il capito più recente del manga ha rivelato la sua posizione.

Kidd avrà sicuramente un ruolo molto importante nello svolgimento finale del manga e sarà protagonista di uno scontro imperdibile contro uno dei quattro Imperatori.

Fonte – Comicbook