Demon Slayer: To the Swordsmith Village, una prima del film viene cancellata all’ultimo minuto

Demon Slayer: To the Swordsmith Village dopo aver distrutto ogni record in Giappone è pronto a mostrarsi anche al pubblico di tutto il mondo, nonostante gli ultimi stop al riguardo di questa tanto attesa proiezione.

Infatti da come avete letto dal titolo, il nuovo lungometraggio del franchise ha avuto una proiezione recentemente cancellata a causa di un ban dell’ultimo minuto. Così come ci riporta Comic Book in Arabia Saudita il nuovo lungometraggio del franchise è stato censurato poco prima di approdare in sala.

Al momento le fonti confermano che la proiezione del film non avverrà più per i seguenti motivi: “Vorremmo chiarire che lo studio, proprietario dei diritti del film, non vuole apportare le modifiche richieste [necessarie] per essere proiettato nei cinema”. Quindi per questo al momento il film è sospeso in Arabia Saudita.

Molto probabilmente se non verranno apportate le modifiche richieste il film non arriverà neanche in home video, streaming e via discorrendo. Le modifiche richieste non riguardano il gore o le varie scene di violenza contenute nel film, ma al centro della vicenda troviamo una sequenze con protagonista Love Hashira (Pilastro dell’amore).

Quest’ultima è una sequenza molto attesa dal pubblico ed è stata inserita proprio per via del fan service. La scena rappresenta il personaggio all’interno di un bagno pubblico e nonostante non ci sia nulla di esplicito Kanroji viene messa in mostra in maniera abbastanza consistente, infrangendo le leggi presenti nel Paese preso in discussione.

D’altronde ogni Paese è diverso e quello che può funzionare in Giappone, America o Italia di certo non può andare bene al resto del mondo. Comunque con poche settimane di preavviso la pellicola non sarà proiettata in Arabia Saudita per via di questa scena abbastanza ammiccante con al centro l’Hashira dell’Amore.

La sequenze in questione era molto attesa dal pubblico e forse per questo la produzione non vuole cancellare quest’ultima dal minutaggio totale di Demon Slayer: To the Swordsmith Village. Il film arriverà anche in Italia ma al momento non abbiamo ancora una data precisa di uscita.

