Demon Slayer al momento è uno degli anime con più incassi di sempre all’interno dell’industria, mentre il manga qualche anno prima ha sempre dominato le classifiche anche in terra nostrana.

Nonostante questo qualche anno fa si parlava della cancellazione di quest’ultimo, e dopo tanto tempo tramite Comic Book abbiamo una risposta concreta tramite uno degli editor di Koyoharu Gotoge, mente dietro la creazione del mondo sanguinario dei demoni con protagonista Tanjiro.

L’intervista in questione è stata pubblicata nel 2020 da Livedoor e riportata alla luce dai fan di Demon Slayer, e discute dell’editore Tatsuhiko Katayama e della sua voglia di contrastare i rumour riguardanti la cancellazione del manga all’epoca della serializzazione:

“I primi due capitoli della storia furono accolti davvero bene all’epoca, su questo non ho dubbi. Spesso si dice che eravamo sull’orlo della cancellazione, ma non c’è stata nessuna crisi in realtà. Credo che Kimetsu no Yaiba sia possibile solo grazie ai lettori che ci hanno sostenuto fin da allora”.

Lo stesso editor ha poi discusso anche di tutto il successo dietro questo piccolo capolavoro: “L’opera non era famosa solo sul web, ma poco dopo divenne anche una serie di punta di Shonen Jump.

Infatti il capitolo 7 di Demon Slayer ebbe una bello spazio sulla copertina della rivista, che come ben sapete è concesso solamente alle serie più seguite, note e amate”. Pensate solamente che l’autore Gotoge non se lo aspettava e ha dovuto disegnare tutto in fretta e furia.

Demon Slayer, l’editor parla dei rumour sulla cancellazione del manga

L’editor parla solamente di rumour quindi, e da come potevamo immaginare non ci fu nessuna crisi all’epoca della serializzazione nipponica di Demon Slayer su Shonen Jump ma anzi, a quanto pare fin dai primi capitoli la storia ha coinvolto il pubblico, che successivamente avrebbe poi fatto tesoro di quella belle serie anime tratta dal manga per mano di Studio Ufotable.

Voi ricordavate questo rumour? Se sì, visto il successo, era una diceria valida secondo voi? Dati gli incassi e le vendite del manga all’epoca è anche difficile credere in questa situazione, ma viste le altalenanti statistiche dei mangi durante gli anni scorsi niente deve essere dato per scontato.

Fonte Comic Book