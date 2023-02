Tra le uscite J-POP Manga del 1 marzo 2023 si segnala A Cruel God Reigns, l’attesa opera di Moto Hagio, vincitrice alla prima edizione dell’Osamu Tezuka Cultural Award for Excellence, che sarà raccolta in 10 volumi.

Il primo marzo sarà inoltre disponibile la nuova attesissima hit dell’autore di Tokyo Ghoul, Choujin X, e Mononogatari, di cui è già disponibile l’anime!

Continuano poi Tokyo Revengers 24, Yarichin Bitch Club 5, I quattro fratelli Yuzuki 5 e per Edizioni BD: Dada Adventure, con il vol. 5.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 1 marzo 2023, ricordandovi anche le novità annunciate a Natale.

Le uscite J-POP Manga del 1 marzo 2023

Choujin X 1

di Sui Ishida

€ 6,90

Nonostante i loro caratteri all’apparenza opposti, Azuma Higashi e Tokio Kurohara, liceali del secondo anno, condividono un forte legame di amicizia. Azuma è un ottimo studente, è abile nella lotta e i suoi valori lo conducono a opporsi con i pugni alle ingiustizie che hanno luogo in città. Tokio, di contro, in classe non ascolta e poltrisce, e anche quando si tratta di combattere preferisce fare da spettatore. Tuttavia, ci sono avversari che nemmeno Azuma sarebbe in grado di affrontare: i Choujin, esseri umani dai poteri soprannaturali, responsabili della devastazione che segna come una cicatrice la zona del Giappone nella quale vivono i due ragazzi. Un giorno, minacciati in prima persona da uno di questi mostri e senza via di fuga, Azuma e Tokio decidono di difendersi nell’unico modo che gli resta: iniettarsi una droga speciale e diventare loro stessi dei Choujin

Mononogatari 1

di Onigunso

€ 6,50

Quando uno spirito accede al mondo degli umani, può possedere un vecchio oggetto e assumere una forma umana, prendendo il nome di tsukumogami. Questi spiriti possono essere gentili oppure violenti, nel qual caso il clan Saenome aiuta a rispedirli indietro per evitare disastri. Hyouma è un membro del clan, ma è travolto da un odio esasperato per gli spiriti, il che lo espone al pericolo di causare, nell’atto del dovere, catastrofi soprannaturali. Suo nonno decide quindi di mandarlo a vivere con Botan, una donna stravagante che vive con gli tsukumgami… come se fossero la sua famiglia! Riuscirà questa esperienza a insegnare a Hyouma a controllare le emozioni o il ragazzo è destinato a restare per sempre preda della propria rabbia?

A cruel God reigns 1

di Moto Hagio

€ 14,00

Jeremy, un quindicenne sensibile ma estroverso è deliziato dalla notizia del nuovo matrimonio della madre nevrotica con un ricco inglese. Il suo nuovo patrigno, Greg, si dimostra una presenza inquietante… È un sadico e uno stupratore, e non perde tempo a fare di Jeremy la sua vittima. Mesi di orribili abusi portano il ragazzo alla disperazione, singendolo a meditare l’omicidio del patrigno. Ma non tutto va secondo i piani, e Jeremy si ritroverà sulle spalle una colpa ancora più terribile…

Tokyo Revengers 24

di Ken Wakui

€ 6,50

Takemichi è riuscito a incontrare Mikey nel futuro, ma l’ex boss della Toman non è più quello di un tempo. Dopo avergli stretto la mano, il nostro eroe compie un nuovo salto nel passato per salvare l’amico. Ha inizio la saga finale di “Tokyo Revengers”!

I quattro fratelli Yuzuki 5

di Shizuki Fujisawa

€ 6,00

Un giorno Hayato trova un uomo bellissimo, Riku, svenuto proprio davanti a casa sua. Dopo averlofatto accomodare, Riku gli racconta di essere arrivato in città per cercare la moglie e i figlia, dai quali si è separato. Ma il soggiorno dell’uomo a casa Yuzuki sconvolgerà le vite tranquille dei quattro fratelli…

Yarichin Bitch Club 5

di Ogeretsu Tanaka

€ 6,90

Takashi Tono è uno studente del primo anno dell’accademia Morimori e membro del club di fotografia, anche conosciuto come Yari club. Dopo aver risolto il problema del senpai Shikatani relativo al suo primo amore grazie a un ottimo gioco(?) di squadra di tutti i membri, il club al completo (più Sfiggy) parte per il ritiro estivo presso un centro termale!

– Edizioni BD –

Dada Adventure 5

di Alessandro Starace, Leonardo Berghella

€ 7,50

Il torneo di Ruby Town si è appena concluso con la distruzione del mostro noto come il Divoratore, ma Dada e la sua compagnia di avventurieri hanno già deciso la loro prossima meta, la città nanica del Ccoccio. Il mago Juji infatti ha interpretato un’oscura profezia della demonessa Erin e ritiene che dirigendosi verso la città il gruppo possa scoprire le orgini misteriose della bambina caduta dal cielo…

RISTAMPE

Voci e altre storie – JUNJI ITO COLLECTION

Lovesick e altre storie – JUNJI ITO COLLECTION

Hellsing – Nuova Edizione BOX (Vol. 1-5)

Pokémon – La Grande Avventura 20-23

GoGo Monster

DanDaDan 4

Girl from the Other Side 3 e 4

Il richiamo di Chtulhu – Deluxe Edition

Dungeon Food 1-10

L’Eroe è morto 11-20

USCITE DIGITALI