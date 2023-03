Fullmetal Alchemist: svelato il periodo di uscita del nuovo progetto anime di Hiromu Arakawa

La famosa mangaka della serie Fullmetal Alchemist, Hiromu Arakawa, ha alcune novità importanti in serbo dato che è in arrivo un nuovo progetto anime che la coinvolge.

Arakawa ha recentemente rilasciato ai fan un importante aggiornamento su cosa aspettarsi dal nuovo adattamento anime! Arakawa è tra le mangaka più rispettate e amate di sempre i manga grazie principalmente per via di Fullmetal Alchemist, che ha segnato la sua carriera.

Ora si tratta di un tipo di adattamento completamente nuovo, che si focalizzerà su uno sguardo più approfondito alla vita di Hiromu Arakawa.

Questo progetto si chiama Hyakusho Kizoku (Nobiltà contadina) ed è una speciale serie di manga in cui la mangaka descrive in dettaglio il suo periodo di lavoro per diversi anni come agricoltore nella regione di Hokkaido, prima di diventare una mangaka. È questa esperienza che ha contribuito a influenzare i suoi lavori, e ora tutti i fan potranno scoprirla proprio attraverso l’adattamento animato. Hyakusho Kizoku debutterà sul piccolo schermo alla fine di luglio.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale hyakusho_kizoku. Di seguito riportiamo l’annuncio ufficiale:

Abbiamo avuto modo di annunciare l’adattamento anime di Hyakusho Kizoku precedentemente, riportandone solo di essere in lavorazione. Ma oggi con questo ultimo aggiornamento, confermiamo che sarà lanciato in anteprima questo luglio come parte del programma anime dell’estate 2023.

Tuttavia non è ancora disponibile una data di uscita ufficiale per l’anime, come anche nessuna informazione circa lo staff di produzione, il cast e lo studio di animazione che lavoreranno al nuovo progetto.

Arakawa è famosa in tutto il mondo chiaramente grazie a una delle carriere più amate in assoluto tra i fan, ossia Fullmetal Alchemist ma anche per Silver Spoon e The Heroic Legend of Arslan. Tuttavia Hyakusho Kizoku permetterà a tutti i lettori che la seguono da anni a guardare la vita della mangaka da un punto di vista completamente diverso ed esclusivo. Non ci sono ancora rivelazioni su potenziali piani di rilascio internazionali, quindi possiamo sperare di ricevere più aggiornamenti il prima possibile man mano che luglio si avvicini.

Fonte – Comicbook