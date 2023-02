Dragon Ball: Toyotaro realizza la sua idea sulla fine di Dragon Ball Z

Dragon Ball nel corso degli anni ha conquistato gli appassionati sparsi in ogni angolo del mondo e tutt’oggi continua a intrattenerli con Dragon Ball Super. Toyotaro ha “ereditato” il manga che ha reso famoso Toriyama e oggi vogliamo riportare un finale alternativo immaginato da Toyotaro stesso per quanto riguarda Dragon Ball Z.

Sono passati ormai diversi anni da quando l’ultimo episodio dell’adattamento anime della serie Z si è concluso. Tuttavia ogni vero fan lo ricorda benissimo tutt’ora.

Dopotutto, Dragon Ball Super narra le vicende accadute dopo la battaglia contro Majin Bu e comprende i dieci anni seguenti fino alla fine di Dragon Ball Z, andandosi a posizionare tra il 288º e il 289º episodio di quest’ultima.

Nel presente articolo quindi possiamo riportare uno sviluppo alternativo, che riguarda Ub, apparso più di una volta dall’inizio di Super. Quindi Toyotaro ha realizzato un’illustrazione per mostrare un finale alternativo di End of Z. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

L’aggiornamento arriva dallo stesso Toyotaro e, come si può vedere, i soggetti sono Ub e un altro volto molto familiare. Si tratta di Re Chapa e pare stia addestrando proprio Ub. Ricordiamo era un guerriero terrestre, un tempo campione del mondo nelle arti marziali e famoso per la sua famosa tecnica a otto mani.

Nell’illustrazione di Toyotaro, Chapa è più anziano e pare che abbia ispirato lo stile di Ub. Il guerriero incoraggia il suo allievo spingendolo a iscriversi al prossimo torneo mondiale di arti marziali dato il suo talento. Questo dovrebbe risvegliare alcuni ricordi tra i fan.

Non a caso la prima apparizione di Ub si registra in End of Z durante uno scontro con Goku in un torneo. In questa occasione il Saiyan si è offerto per allenare Ub. Riguardo la serie Super, non si può dire quanto sia avanti rispetto alla sequenza temporale di End of Z, ma sappiamo che la storia si avvicinerà.

Al momento il manga ha concluso l’arco prequel intitolato Super Hero, e dal prossimo capitolo il manga ripartirà dagli eventi mostrati nell’ultimo lungometraggio della serie.

Fonte – Comicbook