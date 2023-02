Fitness Boxing Fist of the North Star uscirà il 2 marzo su Nintendo Switch anche in italiano

Fitness Boxing Fist of the North Star come accennato anche in un nostro precedente articolo, è arrivato in Giappone il 22 dicembre del 2022, e recentemente è stata annunciata la data di uscita Occidentale del titolo per la piattaforma Nintendo Switch, fissata al momento per il 2 marzo.

Il gioco supporterà inglese, italiano, francese, tedesco, spagnolo, cinese tradizionale, cinese semplificato, coreano e giapponese. Così come possiamo leggere dal titolo il gioco punterà a tenere il pubblico in forma all’interno del mondo di Kenshiro, nostro mentore in questa avventura.

Gli esercizi di Fitness Boxing prevedono che i giocatori utilizzino i controller Joy-Con di Switch per sferrare pugni e schivare in sequenza, come in un gioco ritmico, con un allenamento individuale da parte degli istruttori. Tutto questo è anche possibile vederlo all’interno del video di annuncio.

Fitness Boxing Fist of the North Star uscirà il 2 marzo su Nintendo Switch anche in italiano

Da come è possibile vedere dal trailer ci saranno tutti i personaggi principali dello storico manga creato negli anni ottanta, dove la legge del più forte nel bene e nel male dettava sempre legge all’interno di un mondo post-apocalittico.

Sostanzialmente parliamo di un “Rhythm Game” dove il nostro allenamento con i protagonisti deve essere usato per sconfiggere le minacce che ci si parano davanti, proprio come fatto con i precedenti titoli dedicati a Ken Il Guerriero.

Imagineer ha pubblicato il titolo originale come primo gioco di esercizi per Switch in Giappone nel dicembre 2018 e da allora ha venduto oltre 1 milione di copie in tutto il mondo: creando comunque un discreto successo che ha condotto Fitness Boxing 2: Rhythm and Exercise, lanciato nel dicembre 2020.

Al momento entrambi i titoli contano sul groppone circa 2,3 milioni di copie vendute, e anche per questo i numeri sono destinati a cambiare con l’avvento di questa nuova uscita per l’Occidente. I giochi di Fitness Boxing per Switch hanno ispirato la serie anime televisiva Kimi to Fit Boxing (You and Fitness Boxing) nell’ottobre 2021.

Voi cosa ne pensate di questo genere di titoli? Siete pronti a mettervi alla prova con Ken come insegnante a partire dal 2 marzo di quest’anno?

Fonte Anime News Network – YouTube