One Piece 1053: la traduzione di una scena dell’episodio diverge dal manga

One Piece prosegue il suo percorso nel manga, capitolo dopo capitolo, con Rufy e la sua ciurma impegnati nell’ultimo arco narrativo del manga. Lo stesso possiamo dire per l’adattamento animato che sta sicuramente sorprendendo tutti i fan per via dell’altissima qualità visiva mostrata sul piccolo schermo come mai prima d’ora. L’anime sta adattando gli eventi di Wano e negli ultimi episodi abbiamo riportato lo scontro tra Yamato e Kaido e successivamente del ritorno di Rufy.

Oggi però vogliamo parlare di un caso di divergenza nella traduzione presente nell’episodio 1053 rispetto al manga. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#ONEPIECE1053 Subtitle MISTAKE from Crunchyroll in One Piece Episode 1053. They change Armament Haki (Color of Armament) to Conqueror Haki (Color of Supreme King). pic.twitter.com/QqTYxWbx2m — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) February 26, 2023

Come si può vedere da questo contenuto, l’episodio al quale si fa riferimento è il 1053. Vogliamo parlare in particolare alla scena che coinvolge Sanji e Queen. I due si stanno affrontando fino allo sfinimento e durante il loro scontro ad un tratto Queen dice una frase che rispetto al manga è completamente diversa nell’anime.

Si tratta di un vero e proprio errore di traduzione. Nel manga Queen si ritrova in una situazione di vantaggio su Sanji. Infatti mentre lo stritola con il suo potere del frutto del diavolo Dino Dino modello brachiosauro, gli dice che nemmeno i più abili utilizzatori dell’Haki dell’Armatura riuscirebbero a sopravvivere alla sua stretta.

Nell’anime invece, durante la stessa situazione Queen dice a Sanji che nemmeno il più abile utilizzatore dell’Haki del Conquistatore riuscirebbe a sopravvivere e ad evitare la rottura delle ossa e degli organi interni.

Ora l’anime si One Piece si sta avvicinando sempre più al momento che tutti i fan stanno aspettando. Manca sempre meno allo scontro finale tra Rufy e Kaido. Per quanto riguarda il manga invece, la situazione è più inoltrata nell’arco narrativo finale. Infatti sono pronti a fare i llorro attesissimo ritorno in scena tantissimi pirati dei quali si ancora poco o nulla.