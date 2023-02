Invincible era già noto nel mondo dei comics grazie al suo autore Robert Kirkman, scrittore di fama mondiale e autore di The Walking Dead, la serie a fumetti andata in onda sulla AMC. Successivamente a questa produzione l’autore ha acquisito una fama ancora più grande grazie alla trasposizione di Prime Video della sua serie supereroistica.

Se non lo sapete la serie di Image Comics, pone al centro della storia il giovane protagonista Mark Grayson in cerca della sua vera natura aliena al fianco di suo padre Omni-Man, uno dei guerrieri più forti dell’universo.

Proprio per via del suo potere ora gli autori della storia paragonano Mark ai protagonisti degli anime, come ben sapete tra i più forti di sempre per quanto riguarda questo genere di discussioni.

Lo stesso canale YouTube ufficiale di Skybound, così come leggiamo su CB ha condiviso il tete-a-tete tra Roberty Kirkman, l’autore di Invincible, e i due principali artisti responsabili di colori e disegni all’interno delle avventure di Mark Grayson: Ryan Ottley e Cory Walker:

Invincible viene messo a confronto con il mondo degli anime

Le risposte sono state sicuramente molto varie, anche se i tre autori non sono riusciti a stabilire un vincitore all’interno di un potenziale scontro tra Invincible e All Might. Quest’ultimo è stato riconosciuto comunque un osso molto duro dai tre intervistati, ammettendo che Mark se la sarebbe vista comunque dura.

Allo stesso tempo all’interno della discussione Kirkman, Ottley e Walker hanno descritto anche nel dettaglio il come il protagonista di Invincibile potrebbe fare a pezzi Danji di Chainsaw Man, nonostante i poteri rigenerativi di quest’ultimo è la pazzia annessa alla sua fusione con un Diavolo Motosega.

Oltre ai personaggi degli anime, lo scrittore e gli artisti hanno anche discusso sul fatto che il protagonista sia in grado o meno di affrontare personaggi del calibro di Superman, Thanos, Hulk, Homelander e Atom Eve, giusto per citare alcuni dei supereroi tirati in ballo in questa simpatica intervista. Voi cosa ne pensate?

Avete visto la serie su Prime Video? Se sì pensate che Mark possa sconfiggere Denji o altri personaggi anime? Diteci la vostra.

Fonte Comic Book – You Tube Skybound