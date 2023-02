Chainsaw Man era una delle trasposizioni animate più attese da parte del pubblico, visto il successo del manga acquisito velocemente sulle pagine di JUMP. Nel corso della pubblicazione degli episodi si erano viste delle discrepanze e delle “obiezioni” del pubblico verso l’anime, criticando la gestione del materiale originale.

Tramite Comic Book possiamo leggere di una ricerca fatta da un utente su Reddit, dove discute e mostra le opinioni contrastanti e negative del pubblico, che discute della troppa caotica diversità della trasposizione animata rispetto al materiale originale, come accennato antecedentemente.

All’interno del post leggiamo cose riguardanti alcune scene presenti nella serie animata non presenti nel manga, o meglio gestite in maniera diversa, che a quanto pare “snaturano” l’opera originale.

I lamenti arrivano dalla presenza nell’anime di alcune sequenze “tranquille” “scene da caffè”, o altre cose del genere, che come accennato smorzano l’inquietudine generale della storia.

Chainsaw Man: il pubblico ha da ridire sulla trasposizione animata

Nel post Reddit leggiamo: “In generale, a proposito dell’animazione i pareri sono generalmente positivi, ma non abbastanza per comprare i BD. Ho la stessa impressione.

Sono un fan della versione manga e non vedevo l’ora di vedere l’anime, ma rispetto alla versione cartacea l’atmosfera tranquilla presente in esso non sembrava certo adatta a Chainsaw Man.

Non fraintendetemi, penso che l’anime sia molto bello e che la ricezione di esso sia molto buona, ma i veri appassionati spesso vogliono e pretendono alcune cose a cui è possibile puntare all’interno di una trasposizione.

Il fandom del Manga Chainsaw è già abbastanza grande, probabilmente quasi la metà del pubblico sa cosa succederà nell’anime, per questo i fan del Manga chiedono un adattamento dell’anime fedele all’originale.

La gente dice che se un regista vuole fare un anime nel modo in cui gli piace, dovrebbe farlo con un anime originale e non con un anime adattato. Questo sembra essere il punto che ha fatto arrabbiare i fan dei manga.

Questo è solo ciò che ho pensato in base alle reazioni in rete e alle mie impressioni sull’anime, quindi non posso garantire che sia completamente accurato. E scusate per il mio scarso inglese”.

