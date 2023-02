Tra le uscite J-POP Manga del 15 febbraio 2023 si segnala l’attesa commedia romantica Ice Guy & Cool Girl 1! Himuro, discendente di una donna delle nevi, e la bella Fuyutsuki lavorano ogni giorno insieme. Lui quando si imbarazza rischia di far scoppiare una bufera di neve in ufficio, mentre lei non comprende i suoi stessi sentimenti: ha inizio così questa nuova dolcissima commedia romantica.

Torna Blood Bank con il primo volume della seconda stagione, Alice In Borderland 7, il webcomic tra i più letti al mondo: Lore Olympus 3, ma anche I Am A Hero 11, Rent a Girlfriend 13, Bj Alex 12, Fenrir 3.

Per Edizioni BD torna in libreria Dada Adventure, la fortunata serie euromanga fantasy creata da Alessandro Starace e Leonardo Berghella; dopo l’uscita del box che raccoglie i primi sei volumi, il 15 febbraio sarà disponibile singolarmente il vol. 4.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 15 febbraio 2023, ricordandovi anche le novità annunciate a Natale.

Le uscite J-POP Manga del 15 febbraio 2023

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Ice Guy & Cool Girl 1

di Miyuki Tonogaya

€ 6,50

Questa è la storia di Himuro, il discendente di una donna delle nevi, e della sua gentile seppur particolare collega Fuyutsuki… Anche se a prima vista possono se,brare due persone imperturbabili, entrambi sono in realtà molto impacciati quando si tratta di questioni di cuore; infatti l’amore che Himuro nutre nei confronti di Fuyutsuki imperversa nel suo animo come una bufera di neve, impedendogli di compiere il fatidico primo passo. Lei, d’altro canto, pare del tutto inconsapevole dei suoi stessi sentimenti…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Blood Bank Stag. 2 Vol. 1

di SILB

€ 9,90

In un mondo dominato dai vampiri, il potere si concentra nelle “Blood Bank”, istituti che dispensano sangue umano a loro piacimento, One è un umano schiavo come tutti i suoi simili, impiegato in una di queste banche, nonostante non desideri altro che una vita grigia e tranquilla, il suo sogno si infrange quando incontra Shell, potente e bellissimo vampiro che lo coinvolge in una relazione pericolosa ed eccitante, contro ogni norma sociale…

Lore Olympus 3 – Il mio futuro

di Rachel Smythe

€ 27,50

Tutta Olympus (e anche nell’Oltretomba) non parlano d’altro che del Dio dei Morti e della vivace figlia di Demeter. Pettegolezzi sulla loro relazione a parte, però, Hades e Persephone hanno ben altro a cui pensare. Dal suo arrivo in città, Persephone ha faticato a conformarsi all’ideale di perfetta dea virginale, con l’attrazione che prova per Hades a rendere ancora più pesante il carico di aspettative riposte in lei. Dopo l’aggressione di Apollo, poi, si rende conto che non può più reprimere i sentimenti che ha provato a nascondere…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

My dress up darling – Bisque Doll 8

di Shinichi Fukuda

€ 6,50

Durante il festival culturale, Marin dovrà cimentarsi per la prima volta con un costume da crossdresser. Nonostante qualche difficoltà nel manifestare la propria mascolinità, unisce le forze con l’intera classe e l’organizzazione dell’evento procede senza troppi problemi. A tutti gli effetti, è il lavoro di gruppo più significativo che Wakana si sia mai trovato a svolgere insieme al resto dei suoi compagni. Tuttavia, qualcosa la turba… Di cosa si tratterrà?

My dress up darling – Bisque Doll 8 – Edizione DELUXE

di Shinichi Fukuda

€ 11,90

con Illustration Book incluso!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Alice in Borderland 7

di Haro Aso

€ 12,00

Arisu, un ex studente disoccupato e appassionato dei videogiochi, si ritrova improvvisamente catapultato nella Tokyo alternativa di una “Terra di confine” identica in tutto e per tutto a quella reale, ma deserta e diroccata. In compagnia di due amici, il duro Karube e l’erotomane Chota, Arisu sarà costretto ad affrontare in quello scenario desolato un vero e proprio survival game, nella forma di una sequenza di giochi dalla difficoltà potenzialmente… mortale. Riusciranno i tre ragazzi a sopravvivere a questo nuovo, pericoloso mondo? Chi ha creato tutto questo? Ma, soprattutto, c’è un modo, per loro, di tornare alle loro vite originali?

Rent a Girlfriend 13

di Reiji Miyajima

€ 5,90

Kazuya dsi impegna per realizzare il sogno di Mizuhara di comparire sul grande schermo e farsi così vedere da sua nonna prima che sia troppo tardi… ma questa strada si rivela più tortuosa del previsto! Ora lei e Kazuya sono attrice e produttore… e, nel segno di questo nuovo legame, si alza il sipario sul loro sogno!

I am a hero – NUOVA EDIZIONE 11

di Kengo Hanazawa

€ 6,90

Hideo Suzuki è un mangaka che non è mai riuscito a sfondare e a trentacinque anni è ancora relegato al ruolo di assistente. Tra fallimenti, delusioni e la strana storia d’amore con la sua ragazza Tetsuko, la vita di Hideo si barcamena in attesa di un successo che non sembra mai arrivare. Tuttavia, un grande cambiamento per lui è in agguato eccome: una svolta oscura e sinistra, che trascinerà il mondo intero in una spirale di orrore e costringerà Hideo a rimboccarsi le maniche e diventare… un eroe!

Fenrir 3

di Chuugaku Akamatsu, Mioko Oonishi

€ 7,50

XII Secolo. Nelle spietate e selvagge pianure della Mongolia, il giovane Temujin sta per rassegnarsi al gelido abbraccio della morte, mentre affonda senza scampo nelle acque di un lago. All’improvviso, però, uno spirito prigioniero nelle profondità acquatiche lo conduce alla salvezza e gli rivela uno scorcio del futuro che lo attende: quel ragazzo che solo un attimo prima sembrava così inerme… è destinato a far tremare il mondo intero! Tra ispirazione storica e un pizzico di fantasia, inizia così il racconto dello spettacolare viaggio di colui che diventerà il più leggendario conquistatore dell’Asia, Genghis Khan!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

BJ Alex 12

di Mingwa

€ 9,90

Solitario, timido e un po’ frustrato. Dong Gyun ha un solo grande sfogo nella vita: ogni sera alle 22 non perde una live del suo cam-boy del cuore, il BJ (broadcaster) Alex, un giovane che amacondividere con la rete l’immagine del suo stupendo corpo (ma non il suo volto) e i racconti piccantissimi delle sue esperienze sessuali. Finchè, dopo una notte di bisboccia con gli amici, Dong Gyun non incontra un gentile cameriere con un corpo all’apparenza familiare… che sia proprio lui il BJ Alex e, se così fosse, sarà davvero come i suoi fan lo immaginano nella vita privata?

– Edizioni BD –

Dada Adventure 4

di Alessandro Starace, Leonardo Berghella

€ 7,50

Il torneo è ormai agli sgoccioli e Dada sta affrontando l’ultima prova assieme ai suoi compagni. Nel temibile Crogiolo del Demonio si cela il mostro che minaccia la città di Ruby Town, il divoratore. Lo scopo della terza prova è stanarlo e sconfiggerlo, ma sembra che qualcuno abbia altri piani: il paladino Griff è in missione per conto di una misteriosa dea e altri pericolosi contendenti si sono introdotti di nascosto nel Crogiolo… Non sarà affatto facile agguantare la vittoria!

RISTAMPE

La principessa Zaffiro 2 e 3

Hellsing New Edition 1-5

Tomie – JUNJI ITO COLLECTION

Non tormentarmi, Nagatoro! 1-3

Daisy Jealousy

Love Stage 6

Lore Olympus 1 e 2

USCITE DIGITALI