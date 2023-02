L’Attacco dei Giganti: Isayama e il suo dolore cronico causato dal lavoro

L’Attacco dei Giganti sta per vivere quello che si può considerare l’anno più importante in quanto si concluderà la serie animata con studio MAPPA.

Il manga si è già concluso e Isayama non ha più prodotto nessun lavoro da quel momento. Il mangaka si sta godendo il merito riposo e oggi abbiamo il piacere di condividere una curiosità su Isayama per quanto riguarda la sua salute. Infatti ha ancora a che fare con alcuni problemi generati dal carico di lavoro.

La sorprendente rivelazione è arrivata dalla Francia, quando Isayama è apparso a una convention all’estero non molto tempo fa. In quell’occasione ha parlato della sua carriera e dei suoi orari di lavoro. Ha poi descritto nel dettaglio il suo carico di lavoro estremo, confessando che la realizzazione de L’Attacco dei Giganti gli ha causato un dolore cronico.

Isayama ha parlato della maggior parte dei mangaka, che soffre di tendinite. Tuttavia non è un problema che gli riguarda grazie al modo in cui tiene la matita. “Non faccio questo movimento quando giro il foglio. Questo almeno ha avuto il merito di salvarmi la mano” dice il mangaka.

Il suo problema è dunque un altro, infatti dato che non si appoggia troppo per disegnare, ha sofferto di un terribile mal di schiena.

Come puoi immaginare, questo tipo di infortunio è importante per un mangaka. Isayama forse è stato fortunato rispetto ai mangaka con pubblicazione settimanale, che devono costantemente lavorare ad un certo ritmo.

Tuttavia, questo danno arrecato a Isayama durante il lavoro ricorda benissimo un altro caso analogo.

Il riferimento ricade inevitabilmente su Yoshihiro Togashi, il celebre mangaka di Hunter x Hunter. Per via dei suoi dolori alla schiena ha dovuto prendersi numerose pause dal lavoro.

In recenti interviste, ha persino affermato che il suo mal di schiena era così intenso che non poteva usare il bagno da solo. Se si crede che sia un’esagerazione, alcuni mangaka sono morti per il troppo lavoro.

L’improvvisa morte del mangaka di Berserk, Kentaro Miura, è l’esempio più adatto che ha acceso il dibattito sulle folli aspettative del settore.

Fortunatamente, Isayama è riuscito a recuperare la sua salute dalla fine del suo manga. Ora nella sua vita vorrebbe gestire una spa, anche se avrebbe alcune idee su uno spin-off su Levi.

