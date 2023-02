L’Attacco dei Giganti mostra l’importanza del 3D sugli episodi finali

La stagione finale dell’anime de L’Attacco dei Giganti tornerà quest’anno in due fasi separate. Dunque il viaggio di Eren Jeager si concluderà nei prossimi mesi con Studio MAPPA che sta lavorando duramente ai suoi ultimi episodi.

Ovviamente, il team presenta diverse sezioni che si uniscono per lavorare al meglio e sfornare un prodotto degno del nome che porta.

Oggi però abbiamo il piacere di riportare che uno dei team che lavora alla stagione finale dell’anime ha condiviso in anteprima alcuni dettagli sugli episodi finali de L’Attacco dei Giganti.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider AoTWiki. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Studio Kusanagi shares 3D model work from Attack on Titan The Final Season pic.twitter.com/sd388EvN0X — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) February 7, 2023

Come è possibile vedere, lo Studio Kusanagi ha condiviso una prima occhiata sui progressi raggiunti nella progettazione degli episodi dell’anime.

Questo studio ha il compito di occuparsi della realizzazione della modellazione 3D e degli sfondi per l’ultima stagione. E come si può vedere i lavori sono in corso.

In questa anticipazione è possibile dare uno sguardo alla modellazione che presenta alcune parti di Paradis con dettagli sbalorditivi.

Dalle mura imponenti alle case pittoresche, lo Studio Kusanagi ha gettato le basi per una città vivace con questo progetto. I fan possono vedere un corso d’acqua che attraversa l’area e, naturalmente, vengono mostrate molte strade.

Questo lascia immaginare da un lato quanto sia impegnativo realizzare le scena per Studio MAPPA. Dall’altro chiarisce che Studio Kusanagi è responsabile della modellazione in 3D.

Dopotutto, Studio MAPPA ha introdotto l’animazione in computer grafica nell’ultima stagione de L’Attacco dei Giganti in modo impeccabile. Questo strumento è risultato fondamentale nella realizzazione della marcia dei colossali di Eren e l’ultimo trailer ha mostrato quanto sia incredibile il risultato finale.

Presto, i fan potranno vedere sul piccolo schermo la potenza dell’attacco di Eren a partire da marzo. La stagione finale sarà divisa in due parti. La prima inizierà in primavera mentre la seconda parte più im avanti nel 2023.

Attualmente, la produzione dell’ultima stagione è sviluppata dal famoso Studio MAPPA, che ha preso le redini dopo le prime tre stagioni firmate Wit Studio.