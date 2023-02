Studio Ghibli è uno degli studi più importanti per quanto riguarda l’animazione mondiale, e a tal proposito uno dei registi più talentuosi della sua generazione, ovvero Guillermo Del Toro, ha discusso dell’amore verso le produzioni dello Studio, esperimendo tutto il suo amore verso il film “Il Mio Vicino Totoro”.

Il lungometraggio in questione ha ammaliato il regista talmente tanto che Del Toro ha confermato di volerci vivere nel caso ci fosse una possibilità. L’intervista è stata posta in merito agli Oscar 2023 dove il regista è candidato come “Miglior Film D’Animazione” grazie al suo Pinocchio prodotto per Netflix. Tutto arriva da CB.

“La bellezza onirica e “pastorale” presente nei luoghi de “Il Mio Vicino Totoro” è davvero incredibile, e senza ombra di dubbio vorrei vivere in un mondo del genere, nel caso fosse possibile farlo: lo amo alla follia. Sei circondato da boschi mitici e antichi, colmi di mitologia e “astrazione” senza pari. I mondi di Ghibli sono unici”.

Lo Studio Ghibli ha creato dei mondi meravigliosi e immensi, come quelli di Spirited Away e Ponyo. Ma il regista, così come tanti altri si accontenterebbe di vivere in un posto dove Totoro potrebbe fargli visita ogni tanto in maniera inaspettata.

Studio Ghibli: Guillermo Del Toro e l’amore verso “il mio vicino Totoro”

Senza ombra di dubbio è sempre difficile scegliere un solo film in mezzo a tanti capolavori, anche se con il giusto pensiero e anche la giusta domanda, diventa sicuramente più facile farlo. Studio Ghibli rimane ancora oggi un punto fermo, un caposaldo dell’animazione mondiale capace di suscitare sempre emozioni a ogni nuova visione.

Miyazaki è anche un mentore per tanti registi, grazie alla sua enorme capacità di dirigere e creare dei mondi davvero unici, ancora oggi amati e apprezzati da tantissime generazioni. Guillermo Del Toro ha discusso di questo durante un’intervista in merito al suo ultimo lavoro Netflix dedicato a Pinocchio.

Come anticipato il regista concorre all’Oscar come “Miglior Film D’animazione” grazie alla sua rivisitazione in stop motion del mitico libro scritto da Carlo Collodi, al momento con tantissime trasposizioni cinematografiche e animate sul groppone.

Voi cosa ne pensate? In che mondo dello Studio Ghibli vivreste?

Fonte Comic Book