Boruto: svelata la sinossi e il titolo del primo episodio dell’anime sull’arco di Code

Il nuovo arco narrativo dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations si era brevemente fermato per lasciare spazio agli episodi speciali su Sasuke Retsuden, incentrati su Sasuke. Ora che questi si sono conclusi, possiamo riportare la prima sinossi dell’anime sull’arco di Code. Insieme a questa, abbiamo il piacere di condividere anche un video che anticipa cosa accadrà nel primo episodio del nuovo arco.

Lo scorso autunno abbiamo riportato che l’anime avrebbe lasciato il suo contenuto originale per tornare ad adattare il manga. Adesso tutti i fan potranno finalmente vedere questo nuovo arco con i prossimi episodi.

Questo prenderà il via con il prossimo episodio della serie anime di Boruto. Questo vuol dire che è tempo di tornare agli eventi immediatamente dopo il combattimento con Isshiki Otsutsuki. Dopo questo scontro si sono sviluppate alcune dinamiche e mentre il Karma di Boruto continua ad evolversi, Kawaki è rimasto intrappolato senza ben sapere come procedere. Naruto è più debole che mai e Code presto si mobiliterà verso la sua vendetta.

L’aggiornamento sulla sinossi e sul titolo del primo episodio dell’anime sull’arco di Code arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider Abdul_S17. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Boruto Episode 287 Preview [English Sub] Episode title: "Claw Marks" (2/12) is pic.twitter.com/nVDRDx84mA — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) February 5, 2023

L’arco di Code debutterà sul piccolo schermo con l’episodio 287 di Boruto: Naruto Next Generations, domenica 12 febbraio. Sarà intitolato “Segni di artigli” e ora cominceremo a parlare della sinossi dell’episodio.

“Il Vendicatore attacca! I fratelli affrontano una nuova minaccia!! I resti dell’organizzazione Kara sono in movimento!! È uno dei pochi eletti dell’organizzazione e possiede del Karma Bianco. È un seguace del Clan Otsutsuki e ha ereditato la volontà di Isshiki. Inoltre pare che le tracce lasciate da Code portano a Boruto e Kawaki.

Code, dato che adora Isshiki Otsutsuki, si attiva per portare avanti la sua eredità. Nel frattempo, i segni degli artigli di Code si trovano vicino al villaggio. Boruto scopre di più su Code da Kawaki.”

Tutti gli episodi dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations sono disponibili in streaming sottotitolati in italiano. Come per Naruto lo studio di animazione giapponese, Pierrot, sviluppa l’anime del sequel del ninja biondo.