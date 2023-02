Heavenly Delusion: svelata la finestra di uscita dell’adattamento animato

Heavenly Delusion è una serie che potrebbe ricordare, per le dinamiche che la caratterizzano, L’Attacco dei Giganti o The Promised Neverland, in quanto presenta un mondo di esseri soprannaturali nel quale i protagonisti della serie si avventurano. Il manga, scritto e disegnato da Masakazu Ishiguro ha fatto il suo debutto nel 2018, e non dovrebbe sorprendere troppo che la serie riceva un adattamento anime. Questo sarà sviluppato dallo studio di animazione Production I.G. che è molto conosciuto tra gli appassionati per aver lavorato a serie come Psycho-Pass, Blood-C e Ghost In The Shell: Stand Alone Complex.

Tra i suoi progetti in corso oltre a Heavenly Delusion, Production I.G. si occuperà anche di un’altra importante serie di Shonen Jump, ossia Kaiju No. 8, che arriverà nel 2024.

Oggi abbiamo il piacere di riportare la finestra di uscita dell’anime di Heavenly Delusion. La serie farà il suo debutto sul piccolo schermo con il suo primo episodio ad aprile di quest’anno. Questo aggiornamento arriva insieme a due nuove key visual che permettono ai fan di dare uno sguardo su come la serie soprannaturale sarà animata dai creatori di Production IG. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

La serie animata sarà diretta da Hirotaka Mori, e Makoto Fukami si occuperà delle sceneggiature. Per quanto riguarda i design dei personaggi, questi saranno curati da Utsushita del Minakata Laboratory e la musica composta da Kensuke Ushio. Disney+ trasmetterà la serie in streaming in tutto il mondo.

Le vicende soni ambientate nel mondo esterno, che porta i segni di un disastro senza precedenti che ha completamente distrutto la civiltà moderna. Un gruppo di bambini vive in una struttura isolata dal mondo esterno. Un giorno una ragazza di nome Tokio, riceve un messaggio che la invitava ad uscire. Mimihime, un’altra ragazza che vive nella stessa struttura, racconta a Tokio che due persone arriveranno dall’esterno per lei. Una di queste ha la sua stessa faccia. Nel frattempo, un ragazzo di nome Maru, che assomiglia proprio a Tokio, sta viaggiando attraverso questo Giappone devastato. In compagnia di con una ragazza di nome Kiruko, è alla ricerca del paradiso.

Fonte – Comicbook