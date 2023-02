One Piece 1073 insieme ai piani e all’origine dietro la figura di Vegapunk ha svelato tantissime novità per quanto riguarda il mondo creato da Eiichiro Oda, che a quanto pare è ancora più vasto e profondo di quanto immaginato.

Nell’ultimo capitolo ha fatto la sua comparsa uno dei 5 Astri di Saggezza, una delle figure più importanti della Grand Line. Le pagine finali del nuovo capitolo hanno mostrato il volto del Gorosei Jaygarcia Saturn, e fin da subito le teorie sull’ispirazione di Oda per il personaggio hanno divampato.

“Saturn” porta un cappello che copre parzialmente dei dreadlock grigi insieme un bastone da passeggio. Somiglia al noto intellettuale tedesco Karl Marx e su questo non avevamo nessun dubbio. Ora, grazie a un tweet del solito @newworldartur scopriamo altre ispirazioni sempre molto interessanti da leggere.

Many people have pointed out that the Gorosei Jaygarcia Saturn may have his family name based off of musician Jerry Garcia, who he resembles quite a lot. Lots of people were thinking of Karl Marx and other politicians, but maybe all the Gorosei are just based off of musicians? pic.twitter.com/3KqLA66d6N — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) January 31, 2023

“Una gran fetta di pubblico ha fatto presente che il Gorosei Jaygarcia Saturn potrebbe aver assunto il suo nome di famiglia grazie al musicista Jerry Garcia, a cui assomiglia molto. Molti hanno pensato a Karl Marx e ad altri politici, ma forse tutti i Gorosei sono solo basati su musicisti?”

La somiglianza è molto forte, e come ben sappiamo Oda ha da sempre preso ispirazione da numerose figure storiche e musicali per i suoi personaggi. Sempre in calce a queste righe troviamo un altro post sempre dello stesso profilo che parla di alcune “reference” ai personaggi storici.

There's also the chance that it is a dual reference and it goes both ways. They're inspired by both political figures in human history as well as musicians too in their names pic.twitter.com/Xv0NLcpwLA — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) January 31, 2023

Le ispirazioni come vedete in alto sono molto forti ed è sempre bello dare la caccia a queste probabili idee che hanno scosso la mente del nostro sensei Oda, al momento uno degli autori più importanti e prolifici della sua generazione.

I Gorosei a quanto pare, dopo anni nell’ombra stanno uscendo pian piano fuori, e la loro aura misteriosa potrebbe essere presto svelata insieme al loro collegamento all’interno del mondo di One Piece, il Governo Mondiale e le associazioni alle Armi Ancestrali. Voi cosa ne pensate di questa prima e importante apparizione?

Interessante è anche vedere di come Oda e anche altri artisti come Araki ad esempio, si ispirino al mondo musicale per donare armonia ai propri personaggi, aggiungendo sempre il loro inconfondibile stile.

