Tra le uscite J-POP Manga del 1 febbraio 2023 si segnala il cofanetto Tokyo Revengers Pack 2 contenente in anteprima il volume 23 della serie e il Character Book 2.

E non solo, in esclusiva per chi acquista il pack anche tanti fantastici gadget! Proseguono le indagini della coppia di investigatori più improbabile di sempre ne Il Mistero di Ron Kamonohashi 3, il nuovo shonen di Akira Amano, La Nave di Teseo che vede Shin Tamura alle prese con la ricerca della verità sul passato del padre da pluriomicida.

Si conclude la saga di Alicization, Sword Art Online Novel 18, e proseguono le adrenaliniche storie di Call Of The Night 06, Blood Bank 4, Radiation House 11 e i Boy’s Love Canis 3 – The Speaker 1 e BJ Alex 11.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 1 febbraio 2023, ricordandovi anche le novità annunciate a Natale.

Le uscite J-POP Manga del 1 febbraio 2023

Tokyo Revengers TOMAN PACK – VOL. 23 & CHARACTER BOOK 2

di Ken Wakui

€ 15,00

Adunata per tutti i fan della Manji Gang e del mondo di Tokyo Revengers! Questo mese il capolavoro di Ken Wakui raddoppia, con due uscite altrettanto imperdibili e che ti proponiamo anche in combo, e in anteprima, all’interno di un comodo cofanetto. Nel Tokyo Revengers Toman Pack potrai trovare: il vol. 23 della serie; il Character Book, un volume strabordante di succosi contenuti extra, tra approfondimenti sui personaggi e splendide illustrazioni inedite; dei gadget speciali, realizzati appositamente per il Pack. Una vera e propria chicca da collezione, imperdibile per i numerosissimi seguaci dello shonen manga del momento!

Il mistero di Ron Kamonohashi 3

di Akira Amano

€ 6,50

In un osservatorio su un’isola remota, sette persone sono state uccise a colpi di pistola e ora la tragedia si sta ripetendo. Un’astrofotografa è stata assassinata con un’arma da fuoco in una stanza chiusa e poi hanno sparato a Grizzly, un professore del Blue, l’istituto per la formazione degli investigatori! Risolto il mistero della stanza chiusa, Ron e Toto danno inizio al contrattacco!

Call of the Night 6

di Kotoyama

€ 6,50

Ko ha superato le sue esitazioni nel diventare un vampiro e Nazuna si è decisa a far innamorare il ragazzo. Senza che i due abbiano ancora capito che cosa esattamente sia l’amore, le loro notti mettono il turbo! In giro da soli per Tokyo, cercano quel sentimento nelle notti cittadine! Finché, proprio quando raggiungono un solido legame, succede qualcosa di scioccante…

La nave di Teseo 2

di Toshiya Higashimoto

€ 7,50

Nel 1989, nella Scuola Elementare Otousu, ventuno persone muoiono avvelenate. Shin Sano, il figlio dell’uomo accusato del crimine, dopo essersi ritrovato nel villaggio di Otousu sei mesi prima del tragico evento, inizia a indagare. Il padre, però, sembra condurre una vita onesta… Chi è il vero spietato omicida? Riuscirà Shin a impedire la strage, cambiando così il proprio destino?

Canis – The Speaker 1

di ZAKK

€ 6,90

Nobu, Hal e Sam sono tre ragazzini che vivono nella stessa stanza di orfanotrofio. La loro speranza è quella di stare sempre insieme e di lasciare la struttura una volta maggiorenni. Un giorno, però, mentre giocano a fare i giovani detective, scoprono l’oscuro segreto dell’orfanotrofio. E così, i tre vengono separati contro la propria volontà…

SWORD ART ONLINE – LIGHT NOVEL 17 – Alicization Awakening

di Reki Kawahara, abec

€ 14,00

Siamo al secondo giorno della fase finale dell’esperimento di carico nell’Underworld, Gabriel ha sconfitto Sinon e Bercouli, il più forte tra i Cavalieri d’Integrità, e ora sta inseguendo Alice che gli è sfuggita. Nel frattempo, sul campo di battaglia, dove il plotone esca dell’esercito del mondo umano è circondato dalle schiaccianti forze dei Cavalieri oscuri, tutti gli sforzi di Asuna sembrano essere stati inutili, malgrado l’aiuto di Lizbeth e Silica: infatti, Kirito, ancora incosciente, è stato catturato da PoH, uno dei sopravvissuti dei Laughin’ Coffin…

BJ Alex 11

di Mingwa

€ 9,90

Solitario, timido e un po’ frustrato, Dong Gyun ha un solo grande sfogo nella vita: ogni sera alle 22 non perde una live del suo cam-boy del cuore, il BJ (broadcaster jockey) Alex, un giovane che ama condividere con la rete l’immagine del suo stupendo corpo (ma non il suo volto) e i racconti piccantissimi delle sue esperienze sessuali. Finché, dopo una notte di bisboccia con gli amici, Dong Gyun non incontra un gentile cameriere con un corpo all’apprenza familiare… che sia proprio lui il BJ Alex e, se così fosse, sarà davvero come i suoi fan lo immaginano nella vita privata?

