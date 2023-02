One Piece, l’anime è sempre più amato: i fan sono in delirio

One Piece riesce a catturare chiunque quando si tratta della narrazione, ma allo stesso tempo esalta anche con le animazioni della sua trasposizione animata, a quanto pare all’apice durante questa saga di Wano. Essendo un momento importante per la storia forse le risorse si ampliano e per questo otteniamo il risultato visto.

La saga in se ha un peso narrativo rilevante su questo non abbiamo dubbi, ma nel dettaglio questi ultimi episodi hanno un peso diverso per Luffy e la sua ciurma, dato che stanno vivendo al momento la parte finale della battaglia per la liberazione di Onigashima contro Kaido e Big Mom.

Nelle ultime puntate abbiamo visto Yamato affrontare suo padre sulla Cupola del Teschio, in attesa che Momonosuke nella versione Drago riportasse Luffy all’interno del campo di battaglia per il terzo e ultimo round, che come ben sappiamo porterà alla nuova forma del pirata, ovvero il Gear Fifth, insieme alle verità sul suo Frutto del Diavolo.

Qui capiamo anche la rilevanza degli ultimi eventi mostrati all’interno dell’anime che porteranno a una grande rivelazione, oltre che a un combattimento spettacolare. Comunque il nuovo episodio ha esaltato ancora una volta i fan, grazie all’incredibile mix di epicità, musica e scontri spettacolari.

One Piece: cosa ne pensa il pubblico dei nuovi episodi dell’anime?

Effettivamente siamo di fronte a un livello molto alto, specie se consideriamo i ritmi dell’anime e la sua natura “commerciale”, quindi spesso tendente alla velocità e alla poca attenzione ai dettagli, data anche l’enorme mole degli episodi. Nella clip vediamo un bellissimo colpo di Yamato anticipare l’arrivo di Luffy.

Il Capitano dei Mugiwara come accennato arriva su Momonosuke versione Drago, scagliando uno dei suoi colpi migliori verso Kaido nella sua versione Gear Fourth. Alcuni si esaltano per la battaglia di Yamato, così come vediamo sempre in calce a queste righe:

I tweet mostrano tutti poi un commento positivo, e allegano nei post dei video che mostrano l’attacco di Luffy in salto dalla testa di Momo. Un’anime sempre migliore che aumenta di qualità anno dopo anno, soddisfacendo la maggio parte dei fan.

