Pokémon Journeys (Esplorazioni) sta cercando senza dubbio di donare al protagonista Ash l’addio più sincero e completo possibile, e quindi anche per questo l’allenatore sta incontrando e vivendo situazioni nostalgiche e speranzose per un futuro ancora più radioso.

Ketchum e il suo fidato Pikachu dopo ben 25 anni di attività abbandoneranno la serie, e come accennato i due stanno incontrando dei vecchi amici: stiamo parlando di Lapras e anche della leggendaria squadra di Squirtle. Come ben sappiamo uno dei punti di forza di Ash riguarda il rapporto con i suoi Pokémon.

L’allenatore nel corso degli anni ha sempre mostrato empatia e amore verso le sue creature, e per questo, quando è arrivato il momento ha anche liberato questi ultimi, come accaduto con Lapras in questo caso, oltre che con Butterfree, Nagandel, Pidgeot, Squirtle e Greninja, giusto per citarne alcuni.

Questa sorta di tributo è iniziato successivamente alla vittoria di Ash nel Torneo Mondiale, che dopo 25 anni ha visto l’iconorazione di un personaggio sfaccettato che ha dimostrato la sua dedizione nel corso degli anni, diventando con alti e bassi un personaggio di cui essere fieri.

Nel prossimo episodio dovrebbe apparire Lapras, il Pokémon liberato da Ash molti anni fa (contando l’episodio in cui è successo).

Vi ricordiamo che i prossimi protagonisti Liko e Roy potrebbere essere collegati in qualche modo a Ash, e che quindi il personaggio potrebbe non sparire per sempre all’interno dell’anime. In calce abbiamo un’anteprima grazie a Comic Book:

Pokémon: l’anime scava nel passato di Ash

Come accennato tornerà anche la Squirtle Squad, come ben sapete un volto storico dell’anime. In questo tributo ad Ash fatto da Pokémon Journeys vediamo quindi uno dei primi Pokémon di Ash fare nuovamente la sua comparsa, nel prossimo episodio “Burn! The Squirtle Fire Brigade!” Che arriverà in Giappone il 9 febbraio 2023.

Anche qui è possibile vedere un’anteprima in calce, successivamente alla conferma riguardante il ritorno di Lapras nella serie, confermando ancora una volta l’enorme saluto del franchise per quanto riguarda Ash, il protagonista per eccellenza della serie.

Un tuffo nel passato nostalgico del personaggio sta avvenendo nel corso di queste ultime settimane, per onorare e chiudere alla grande una serie davvero importante per il mondo nipponico e non.

Fonte Comic Book – Twitter