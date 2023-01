Hunter x Huter: un nuovo aggiornamento conferma la pausa del manga

Hunter x Hunter è uno dei manga shonen più famosi e seguiti di sempre, ma soprattutto tra i più travagliati. Questo è dettato dal fatto che il mangaka, Togashi, non ha mai potuto lavorare con costanza per via dei suoi problemi di salute.

Infatti quando Hunter x Hunter è tornato con una nuova serie di capitoli all’inizio del 2022, tutti gli appassionati sono rimasti sorpresi. Grazie al tanto atteso ritorno della serie, lo stesso Togashi è riuscito a scalare le classifiche in termini di presenza sui social media. Infatti il mangaka è diventato quello con maggior seguito su Twitter.

Il mangaka ha annunciato che non sarebbe più riuscito a mantenere un programma di rilascio settimanale, mettendo in pericolo il futuro dello Shonen.

L’attuale trama, che si sta svolgendo nel mondo dei cacciatori, è legata all’arco del Succession Contest. Questa capovolge ancora una volta la storia del manga e ha introdotto personaggi vecchi e nuovi.

Nonostante la serie sia tornata l’anno scorso dopo una pausa di quattro anni, è passato ancora un po’ di tempo da quando abbiamo effettivamente visto Gon e Killua. Ma con il mangaka nuovamente in pausa, potrebbero passare ancora anni prima di vedere il giovane protagonista fare il suo atteso.

La serie è attualmente assente dall’ “indice” di Shonen Jump da tre settimane. Questo che significa che la pausa è decisamente in corso, poiché la serie non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali su quando sarà possibile tornare a leggere i capitoli del manga.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. di seguito ne riportiamo il contenuto:

