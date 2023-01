Tra le uscite Marvel targate Panini del 26 gennaio 2023 si segnala il seguito delle storie Ai Confini dello Spider-Verso su Amazing Spider-Man e la raccolta in volume della serie dei Guardiani della Galassia di Al Ewing, oltre che la proposta nella colla Marvel Must Have di Magneto: Testamento, in concomitanza con la Giornata della Memoria.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 19 gennaio 2023.

Le uscite Marvel Panini del 26 gennaio 2023

Amazing Spider-Man 11

Spider-Man 811

6,00 €

Contiene: Edge of Spider-Verse (2022) #2/4

La trilogia Ai confini dello Spider-Verso continua qui!

Il ritorno di Ghost-Spider, Shathra, i Mini-Marvels, Spider-Man India, Spider-Ham e della Ragno-Mobile!

Nuovi Ragno-eroi protagonisti di storie brevi: Sakura-Spider, NightSpider e… Sun-Spider?!

Il debutto Marvel di uno degli autori di Community e American Dad: Jordan Blum!

Punisher 8

3,00 €

Contiene: Punisher War Journal: Brother (2022) #1

I vecchi “amici” sono duri a morire!

Lady Bullseye ha fallito. Lord Deathstrike ha fallito. Ogni assassino mandato a uccidere Frank Castle ha fallito.

Per questo, ora un cartello di boss della mala ha messo una taglia sulla testa di Punisher.

Tuttavia, c’è qualcuno che è disposto a portare a termine la missione… anche gratis.

Marvel Integrale: Spider-Man di J.M. DeMatteis 24

4,90 €

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #398, Web of Spider-Man (1985) #122, Spectacular Spider-Man (1976) #220/221

Sempre più intrigante, la Saga del clone continua con Fumo e specchi!

Il segreto dello Sciacallo finalmente rivelato!

Si conclude qui la mini-saga La tela della morte, con uno sviluppo inatteso per Doc Ock!

Ma quale sarà la sorpresa che Mary Jane ha in serbo per Peter Parker?

Guardiani della Galassia: Siamo Super Eroi

Marvel Collection

39,00 €

Contiene: Guardians of the Galaxy (2020) #1/18

La galassia è sprofondata nel caos e ha più bisogno che mai dei suoi Guardiani!

Ma perché Rocket Raccoon indossa un completo elegante?

A complicare le cose, anche l’inatteso ritorno degli dei dell’Olimpo!

Inoltre, Peter Quill deve misurarsi con la prova più difficile della sua vita…

L’Immortale Hulk 10

Della Morte e degli Inferi

Marvel Collection

23,00 €

Contiene: Immortal Hulk (2018) #46/50

La terrificante conclusione della saga dell’Immortale Hulk!

I Mostri Gamma sono tornati e si stanno dirigendo a New York.

Chi può fermarli? Chi proteggerà il mondo… dall’Immortale Hulk?!

Lasciate ogni speranza, voi ch’intrate. È davvero la fine del Gigante di Giada?

Silver Surfer: Parabola

Marvel Must Have

15,00 €

Contiene: Silver Surfer (1988) #1/2

Quando uno dei padri dell’Universo Marvel incontra uno dei maestri del fumetto europeo non può che nascere un capolavoro!

Galactus si appresta a condurre alla morte il genere umano, che ora lo venera come un dio.

Sul suo cammino c’è solo un ostacolo, colui che egli stesso ha confinato sulla Terra: Silver Surfer.

Soltanto due grandi artisti come Stan Lee e Jean “Moebius” Giraud potevano dare vita a una storia poetica, profonda e indimenticabile come Parabola, la cui creazione è qui approfondita da un corposo dietro le quinte.

Magneto: Testamento

Marvel Must Have

15,00 €

Contiene: X-Men: Magneto – Testament (2008) #1/5

Oggi il mondo conosce Magneto come uno dei più potenti e radicali difensori della causa mutante…

…ma nel 1935 era un ragazzino ebreo nella Germania nazista.

La storia definitiva sulle origini del Signore del Magnetismo ha inizio con una catena d’argento e una cotta per una ragazza, ma ben presto si trasforma in una lotta per la sopravvivenza contro l’inumana “soluzione finale” di Hitler.

Storia e fiction si mescolano in una delle storie Marvel più drammatiche di sempre, arricchita in questa edizione da numerosi contenuti extra mai visti prima.

I Vendicatori 3

Marvel Masterworks

25,00 €

Contiene: Avengers (1963) #25/37