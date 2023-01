Luffy, il protagonista di One Piece potrebbe essere apparso prima in Dragon Ball e solo successivamente nella sua storia dedicata targata da Eiichiro Oda.

Questa affermazione arriva da Soranews24, che ha pescato degli articoli e anche delle immagini al riguardo ritraenti un potenziale Luffy di spalle in una delle tavole del manga di Toriyama.

L’immagine in questione è presa dalla saga di Cell, e oltre il noto villain è presente un personaggio di spalle con un cappello di paglia simile al protagonista della storia di Oda.

La fonte parla di una possibile citazione/omaggio di Toriyama a uno dei suoi eredi, ovvero Oda, prima della pubblicazione ufficiale del suo manga, ormai noto a mezzo mondo. La tavola in calce è ovviamente datata, specie se consideriamo che in Giappone Dragon Ball è stato concluso nel 1995 sulla nota rivista Weekly Shonen Jump.

One Piece è del 1997, quindi due sono le ipotesi: o è solamente un caso, oppure Toriyama era già a conoscenza della storia, visto che entrambi i manga sono di Shueisha, quindi è anche probabile riflettendoci. Alla fine però, non sapremo mai la verità e il tutto rimarrà nel mistero.

Come vedete a partire da sinistra di vede questo personaggio che alza lo sguardo al cielo per assistere alle gesta di Cell verso la cittadina, come ben sapete vittima dei massacri peggiori durante questa saga, data l’energia contenuta all’interno di esse di grande ausilio al villain.

Insomma, molto probabilmente è solamente una bellissima coincidenza ma allo stesso tempo nessuno può confermare se in quel periodo Toriyama sapesse già di Luffy, e che per ammirazione verso un suo discepolo ha citato l’ormai iconico personaggio all’interno di una tavola del suo manga, che come sappiamo ha posto le basi per gli battle shonen moderni.

Voi cosa ne pensate della questione? Secondo voi è stata una citazione voluta, oppure quel cappello di paglia in Dragon Ball è solamente una coincidenza più che gradita da parte del pubblico?

Fatto sta la pubblicazione sulla stessa rivista di entrambi i franchise e nulla toglie la possibilità che Toriyama sapesse già di Luffy.

Fonte Sora News24