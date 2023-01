Trigun Stampede introduce un Millions Knives diverso

Dopo l’annuncio di un secondo progetto animato di Trigun, intitolato Trigun Stampede, realizzato dallo studio di animazione Orange e distribuito da Crunchyroll dal 7 gennaio 2023, l’anime ha sicuramente cambiato parecchie cose rispetto al passato.

Chiaramente il dettaglio che salta subito all’occhio è dettato dalle innovazioni tecnologiche. Infatti Trigun Stampede è realizzato in CGI e oggi riportiamo una curiosità importante legata al grande villain della nuova serie animata di Studio ORANGE.

Il personaggio in questione è proprio Million Knives, il fratello gemello di Vash, cresciuto con lui sulle navi coloniali terrestri. Si tratta di un personaggio con un’ideologia pericolosa in quanto crede che gli uomini siano parassiti e capaci solo di causare danni all’universo.

Per quanto riguarda il protagonista, Vash, ha subito alcuni cambiamenti con questa nuova serie anime. Ma l’episodio più recente di Trigun Stampede ha introdotto Knives e ha anche mostrato le sue terrificanti nuove abilità.

Dopo la precedente lotta di Vash contro la famiglia del Nebraska, il protagonista dell’anime è riuscito a cambiare le proprie alleanze per fare effettivamente amicizia con la città che il padre e il figlio avevano attaccato.

Con poco tempo per riprendersi dall’assalto, Vash e la città si trovarono nel mirino del folle attentatore noto come E.G. Mine. Quest’ultimo aveva lavorato per Knives ed era originariamente apparso nella prima serie di Trigun. Con la sconfitta dell’attentatore, Vash entra in contatto con il suo malvagio fratello. Knives ora possiede alcuni nuovi poteri rispetto a quelli che aveva nella serie precedente.

Millions Knives, quindi, mostra le sue nuove abilità. Pare che sia in grado di controllare innumerevoli frammenti di metallo. Per di più la sua forza è apparentemente molto al di sopra rispetto a quella di suo fratello. Non a caso Vash non riesce a fermare il suo piano nefasto.

L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider AnimeKlipz. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Nella serie originale, Knives sembrava principalmente essere un riflesso più oscuro del suo gemello. In Trigun Stampede il villain si presenta incappucciato, con un design complessivo che lo fa sembrare più un alieno rispetto al suo aspetto originale. Il rapporto di fratellanza tra Vash e Knives durante la loro infanzia è lo stesso a quello della serie precedente e sarà interessante vedere se nella serie verranno implementate altre modifiche.