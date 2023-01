One Piece “Stampede” e “RED” saranno trasmessi nuovamente al cinema grazie ad Anime Factory, che come ben sapete si occupa della distribuzione italiana di questo genere di prodotti. La data è fissata per il 27 gennaio e allo stesso tempo ci saranno delle sorprese per il pubblico che aderirà a questa bellissima iniziativa.

“Stampede” è il lungometraggio antecedente a “RED” e per l’occasione arriva questa fantastica maratona, volta a celebrare il successo dei film del franchise anche in territorio italiano, dove sono presenti milioni di appassionati dell’opera di Eiichiro Oda.

Nonostante sia un’iniziativa davvero emozionante, allo stesso tempo quest’ultima è confermata solamente per il cinema Notorious di Sesto San Giovanni (Mi), il 27 gennaio alle ore 18.30. Non abbiamo nessun dettaglio al riguardo di altre iniziative presente in altre sale, quindi sarà solamente un’esclusiva probabilmente.

One Piece: una maratona dal sapore speciale

Come vedete sopra il tutto non si fermerà solamente alla maratona in se, ma arriveranno anche dei gadget speciali distribuiti apposta per l’occasione. Nell’immagine potete visionare nel dettaglio un fantastico telo e un quadro da collezione 30×50 dedicato al franchise.

I regali sono veramente eccezionali e saranno compresi nel prezzo si presume, del biglietto acquistabile tramite il sito di Notorious Cinema, uno dei partner centrali di questa iniziativa. Sicuramente una trovata interessante volta a celebrare uno dei successi più importanti dell’anno.

Al momento non abbiamo altre adesioni come accennato, quindi si presume che al momento la maratona arriverà solamente a Milano, senza dare spazio ad altre sale italiane.

One Piece RED è stato sicuramente un successo e Anime Factory ha donato una nuova possibilità a chi ha apprezzato il lungometraggio di rivederlo, oppure di visionarlo per la prima volta. Come incentivo abbiamo visto la presenza di gadget speciali per l’occasione, al momento molto interessanti per i fan.

Cosa ne pensate di questa bellissima maratona che vedrà gli ultimi due film del franchise di One Piece? L’epopea ideata dalla mente di Eiichiro Oda ha avviato la sua saga finale e se volete vivere dei momenti nuovamente emozionanti vi invitiamo il 27 gennaio a presenziare a questa iniziativa di Anime Factory.

Fonte Istagram Anime Factory